Tennenbronn Elektrische Bankheizung in der Tennenbronner Kirche

Gottesdienstbesucher profitieren von der Investition. Lang gehegter Wunschder katholischen Kirchengemeinde geht in Erfüllung

Die katholische Kirchengemeinde Tennenbronn hat in die Zukunft investiert, verbunden mit einem ökologischen Konzept, das sich in den nächsten 20 Jahren rechnen soll. Mit der Installation einer elektrischen Unterbank-Strahlungsheizung wird eine angenehme Wärme während des Gottesdienstes erzeugt. Die wärmenden Elemente sind unter den vorderen sechs Sitzbankreihen der beiden mittleren Bankreihen eingebaut worden. Die Elektrofirma Götz und etliche Helfer aus dem Gemeindeteam der Kirchengemeinde haben den Einbau vorgenommen.

Bereits 2011 wurde die Heizung in der Kirche auf Gas umgestellt, was einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leistete. Damit verbunden waren auch Kosteneinsparungen. Zeitgleich erfolgte der Umbau für die neue Orgel. Diese Maßnahme wurde genutzt, um die Vorarbeiten für die Sitzbankheizung zu erledigen. Die Leerrohre zur Montage wurden dabei verlegt.

Das Vorhaben war schon seit vielen Jahren Wunsch der Kirchengemeinde. Nun wurde der entscheidende Schritt dazu geleistet. Seit die katholische Kirchenggemeinde Tennenbronn mit der aus St. Georgen eine Seelsorgeeinheit bildet, musste der Beschluss im gemeinsamen Pfarrgemeinderat herbeigeführt werden.

Die Kosten sollten möglichst gering ausfallen, weshalb Helfer aus dem Gemeindeteam beim Einbau behilflich waren. Neben der Firma Götz beteiligten sich Dieter Kaltenbacher und Roland Haas am Einbau. Es war nicht ganz einfach, die Heizungen unter den Bänken anzubringen. Da war so manche Körperverrenkung notwendig, um zu Bohren, Schrauben und den Anschluss zu verlegen. Nun besitzt die katholische Kirchengemeinde Tennenbronn eine Sitzbankheizung mit dem technischen Stand von heute. Wie die Pfarrgemeinderäte Michael Hilser und Franz Moosmann sagen, sind solche Heizungen bereits in vielen Kirchen vorhanden.

An den Werktagsgottesdiensten kann so die Temperatur im Kircheninnenraum auf neun Grad Celsius abgesenkt bleiben. Es muss nicht mehr der komplette Innenraum des Gotteshauses aufgeheizt werden. Die Heizung wird zwei Stunden vor Gottesdienstbeginn aktiviert und wird nach dem Ende ausgeschaltet. Speziell in der Kombination der Warmluftheizung und elektrischer Sitzbankheizung muss noch Erfahrung gesammelt werden. Insgesamt gesehen wird auch die Orgel geschützt, um in der Winterzeit Schäden am Holzgehäuse zu vermeiden. Dass die Kirchenbesucher in den beheizten Sitzreihen etwas enger aneinanderrücken sollten, versteht sich von selbst.

Pfarrkirche

Als "besonders kompliziert und hoffnungslos galten die kirchlichen Verhältnisse in Tennenbronn am Anfang des 19. Jahrhunderts", wie in der Kirchenchronik berichtet wird. Der evangelische Pfarrer berichtet 1804, dass "unter der Ägide der sich immer weiterhin arrondierenden Toleranz eine ganz bretterne, budenähnliche Interimskirche" errichtet worden sei. Die später in Sandstein gebaute Kirche von 1848 wich 1967 dem Neubau der heutigen Kirche, die 1971 geweiht wurde. (wm)