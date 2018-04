Tennenbronn Der schwierige Schritt des Tennenbronner Priesters in eine neue Welt

Weshalb Josef Beke gerne der Verkünder des Gotteswortes ist.

Tennenbronn – Gemeinsam mit den Katholiken aus Tennenbronn und Umgebung hat Josef Beke am Sonntag das Goldene Priesterjubiläum begangen. Hier am Ort seines letzten Wirkens ist es ihm vergönnt den Festgottesdienst zu erleben. Und die Tennenbronner Kirchengemeinde freut sich mit ihm. Schließlich hat er 15 Jahre vor Ort gewirkt, bevor er seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat.

Wird der rüstige Priester gefragt, was der Grund war, sich zum Priester ausbilden zu lassen, gibt es eine kurze Pause. Und gleich darauf kommt die Antwort, welche unterstreicht, dass es ein besonderes persönliches Ereignis war, diesen Schritt zu wagen. „Es war eine Idee, Priester zu werden und da musste ich schauen, ob es für mich eine Aufgabe ist.“ So prüfte sich Josef Beke im Priesterseminar in Szeged, in Ungarn. Immer wieder stellte sich Beke die Frage, ob seine Entscheidung die Richtige sei. Im sechsten Semester hatte der Student eine persönliche Erfahrung erlebt, welche fortan seine Entscheidung, dass das der richtige Weg ist, bekräftigte. Damals war Josef Beke 24 Jahre alt. Am 26. April 1968 fand die Priesterweihe in Szeged statt. Ein weiteres Motiv für Josef Beke ist seine Aussage: „Ich möchte die Freude an Gott weitergeben.“

Nach der Priesterweihe war Josef Beke zunächst Vikar mehrerer Kirchengemeinden in Ungarn. Zuerst vier, später fünf Pfarreien, die er zu betreuen hatte. Diese Zeit war für ihn sehr prägend. Mit einem Lächeln im Gesicht spricht er noch heute respektvoll über diese Zeit. Es entstanden Freundschaften, welche bis heute bestehen blieben. Für ihn ist das gleichzeitig das Gefühl, „hier bist du daheim.“

Im Frühjahr 1992 erlebte Josef Beke eine für ihn schlimme Zeit. Es wurde ihm vom Bischof erklärt, dass seine Pfarrei aufgelöst und unter den Nachbarpfarreien aufgeteilt werde. Es folgten Monate der Unsicherheit. Doch es gab auch Menschen, die ihm in diesen Stunden halfen, Kontakte zur Diözöse Freiburg zu knüpfen. „Es waren deutsche Urlauber in Ungarn, die ich getroffen habe. Meiner Bitte, in der Diözese Freiburg nachzufragen, ob dort eine Stelle vorhanden wäre, kamen die Gäste nach. Bald darauf konnte er selbst Kontakt nach Freiburg aufnehmen.

In Oberkirch war die Vikarstelle frei, die er im September 1992 übernahm. „Ich musste nun so schnell als möglich Deutsch lernen. So nahm Josef Beke Privatunterricht, um zu verstehen und selbst sprechen zu können. Nach einem Jahr in Oberkirch wurde Beke nach Hattingen bei Immendingen versetzt. Und prompt verstand er dort den Dialekt nicht gut. Begonnen hat Josef Beke dort am 28. Februar 1998.

Die Zeit in Deutschland bedeutete eine große Veränderung in seinem Leben. Viereinhalb Jahre später, folgte die die Berufung auf die Pfarrstelle nach Tennenbronn. Die Zusage, bis zum Ruhestand hier bleiben zu können, war ausschlaggebend, die Stelle anzunehmen. Begonnen hat Josef Beke am 28. Februar 1998. „Im Ort lernte ich viele Menschen kennen.“ Etliche wurden zu Freunden und so Fiel der Abschied zum 1. Dezember 2013 nicht ganz leicht, ist vom in Tennenbronn beliebten Priester zu hören.

Jubilarpriester

Der Ausdruck stellt heute die veraltete Form des Jubiläums zur 50-jährigen Priesterweihe dar. Das Jubiläum wird in einer feierlichen Messe unter der Mitwirkung des Kirchenchores begangen. Ein befreundeter Priester wird den Gottesdienst mit Pfarrer Beke und der Kirchengemeinde feiern. (wm)