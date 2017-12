Schramberg Auerhahnweg: Nur die Informationstafeln fehlen noch

Auerhahnweg bei Tennenbronn fast fertiggestellt. Stadt bedankt sich mit Fest bei den Helfern

Nach "etwas holprigem Start", so Tourismusfachfrau Abteilungsleiterin Ingrid Rebmann, habe der Bau des Genießerpfads "Auerhahnweg" bei Tennenbronn doch noch bestens geklappt. Mit einem kleinen Fest für die 20 Helfer bedankte sich die Stadt am Mittwoch im Gästetreff beim Remsbachhof für deren Einsatz.

Erst nachdem im September ein Zuschussbescheid bei der Stadt eingegangen war, konnten die Helfer mit dem Wegebau beginnen, so Rebmann. Und trotz der knappen Zeit sei man "zu 99 Prozent fertig geworden", freute sie sich. Lediglich die sechs großen Informationstafeln müssten noch angebracht werden. In Absprache mit den Naturpark soll bei einem Wandertag am 7. April der neue Wanderweg offiziell eröffnet werden. Bis dahin werde der neue Weg hoffentlich auch als Premium-Wanderweg anerkannt sein. Diese Prämierung wiederum sei Voraussetzung dafür, dass der weg vom Tourismusverband Schwarzwald als Genießerpfad beworben wird. "Der Auerhahnweg wäre dann der erste Premium-Wanderweg im Kreis Rottweil", betont Rebmann.

Ortschaftsrat Thomas Ernst von der Helfergruppe berichtete, dass die Gruppe allein für den Wegebau etwa 300 Stunden aufgewandt habe. Dazu kämen noch einmal so viele Stunden, die insbesondere Martin Grießhaber für die Planung und die Texttafeln aufgewandt habe. "Es war ein Wunsch der Gastronomen, dass es einen Wanderweg gibt, der im Dorf startet und den man den Urlaubern empfehlen kann", erinnert Ernst an die Vorgeschichte. Die Beschilderung haben Rainer Böhmann und Hans Klausmann vom Schwarzwaldverein übernommen und dabei darauf geachtet, dass der Weg in beiden Richtungen begangen werden kann.

Der Startpunkt ist auf der Remsbach-Höhe beim Feriendorf, man kann aber auch von der Talstraße aus einsteigen. Unterwegs finden die Wanderer unter anderem sechs Infotafeln, die über den Auerhahn und seine Bedeutung für den Schwarzwald informieren. Aber auch über Tennenbronn und seine Lage an der Grenze zwischen Baden und Württemberg erfahren die Wanderer etwas. Gestaltet hat die Tafeln die Malerin Evelina Iacubino. Mit herrlichen Ausblicken in den Schwarzwald aber auch hinüber zur schwäbischen Alb und zur Burg Hohenzollern wird der neue Auerhahnweg auch für den Landkreis ein touristischer Anziehungspunkt werden.

Mit Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie kleinen Präsenten bedankten sich Andrea Müller, die das Projekt für die Stadt maßgeblich betreut hatte, und Abteilungsleiterin Rebmann.