Tennenbronn Anna und Philipp Grießhaber gelingt die Mission Gold

Junge Musiker des Musikvereins "Harmonie" aus Tennenbronn erwerben das Leistungsabzeichen in Gold, die schwierigste Prüfung in der Instrumentalausbildung. Auf ein Jahr Vorbereitung folgt nach einem fünftägigen Lehrgang die Prüfung.

Nicht nur bei Olympia gibt es Goldmedaillen zu erringen. In der Blasmusikausbildung ist das Jugendmusikleistungsabzeichen in Gold (D3) die höchste und schwierigste Prüfung in der Instrumentalausbildung. Anna und Philipp Grießhaber an Trompete und Waldhorn unterzogen sich laut einer Mitteilung des Musikvereins Harmonie Tennenbronn erfolgreich dieser Prüfung.

Fünf Tage dauerte der Lehrgang in die Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) in Staufen und damit die „Mission Gold“. Dort wurden die beiden Harmonie-Musiker von Dozenten auf die Prüfung des Leistungsabzeichens in Gold vorbereitet.

Die Dozenten feilten mit den 50 Kursteilnehmern an den Prüfungsstücken und verfeinerten deren Vortrag. So manche eingeübte Artikulation und Phrasierung der Stücke musste nochmals umgestellt werden. Der BDB legt beim Goldabzeichen großen Wert auf die kammermusikalische Ausbildung. Es mussten Stücke mit Klavierbegleitung eingeübt werden. So galt es im Kurs, die Stücke mit dem dortigen Pianisten perfekt abzustimmen. Ein weiterer großer Teil des Lehrgangs war für die Theorie und Gehörbildung reserviert. In der Intonationskunde mussten beispielsweise Schwebungen gehört werden, im Bereich der Akustik musste die Theorie der Naturtonreihe erklärt werden. Am Ende der fünf Kurstage war es dann so weit: Die Prüfung in Gold war bestanden.

Doch das Training hatte schon lange Zeit zuvor begonnen. Die Anna und Philipp Grießhaber mussten mit neuen hochwertigen Instrumenten versorgt werden, damit ein qualitativ guter Ton und eine angemessene Vortragsqualität erreicht werden konnten. Ein besonderer Dank gilt den Leitern der „Mission Gold“. Anna Grießhaber wurde an der Musikschule Schramberg durch ihren Trompetenlehrer Thomas Rauber auf die Stücke vorbereitet. Takako Yamanoi von der Jugendmusikschule St. Georgen studierte mit Philipp Grießhaber die Vortragsstücke für das Waldhorn ein. Beide haben ein Jahr für das Leistungsabzeichen geübt.