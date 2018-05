Tennenbronn 56-jähriger Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 175 in Richtung Tennenbronn. Zur Untersuchung kam der Mann in die Rottweiler Klinik.

Auf der Strecke von Schramberg in Richtung Tennenbronn ist ein Motorradfahrer in einer Linkskurve der Landesstraße 175 am Sonntagvormittag von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Der 56 Jahre alte Biker war gegen 9.30 Uhr auf der kurvigen Strecke der L 175 in Richtung Tennenbronn unterwegs, als er in einer Kurve noch vor der Abzweigung der Richtung Hardt führenden Kreisstraße 5560 nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der beim Unfall leicht verletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in die Rottweiler Klinik gebracht. An dem Motorrad entstand durch den Unfall rund 1000 Euro Schaden.