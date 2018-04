St. Georgen mein-gym-Fitnessdiscount in St. Georgen bietet ab Mai Training zum fairen Preis

Fixx! Fitness an der Ludwig-Weisser-Straße: Neben der klassischen und modernen Geräteausstattung können Nutzer auch das five! Rücken- und Gelenkzentrum nutzen. Für die bisherigen Kunden läuft die Mitgliedschaft wie gewohnt weiter.

Endlich ist es soweit. Der mein-gym-Fitnessdiscount in der Ludwig-Weisser-Straße 38 – 40 in St. Georgen wird zum 1. Mai 2018 zu fixx! Fitness. Für Studiobesitzer Reinhard Henke mit seinem Team unter der Leitung von Inge Zöllner ändert sich dabei nichts. Für die Kunden läuft die Mitgliedschaft wie gewohnt weiter. Der 55-jährige Geschäftsführer hat außerdem eine führende Position im Kunden-Management der maxx! Gesundheitszentren. Inhaber Henke besitzt zudem ein maxx! Gesundheitszentrum in Breisach am Rhein.

Fixx! Fitness bietet für fast alle Altersgruppen ein entsprechendes Trainingsangebot zum fairen Preis. Neben der klassischen und modernen Geräteausstattung bietet sich für Nutzer auch die Möglichkeit, das five! Rücken- und Gelenkzentrum zu nutzen.

Im Fitnessstudio befinden sich zudem eine kleine Ruheoase sowie eine finnische Sauna. Sie bieten Entspannung für Seele, Körper und Geist, um den stressigen Alltag zu entkommen.

Auch Neukunden werden ebenso optimal betreut und können mit einer einzigen Mitgliedschaft in insgesamt fünf Studios trainieren. Mit dem Sportwissenschaftler Tommaso Mansi wird ein individueller Trainingsplan erstellt. Und danach steht jedem Mitglied und Interessenten Trainer Fabio Schlageter zur Verfügung.

Nach dem Training lädt das hauseigene Bistro zum gemütlichen Teil ein. Das herzliche Servicepersonal verwöhnt mit leckeren Getränken vom Eiweißshake bis zum Espresso. Festgehalten wird an den bestehenden Öffnungszeiten. Das Team ist unter der Woche von 9 bis 22 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 8 Uhr für seine Kunden da.

Mehr Infos im Internet: