vor 9 Stunden SK St. Georgen Zwei Autos am Belchenweg zerkratzt: 3000 Euro Schaden

Gleich zwei Autos wurden am späten Samstagabend im Belchenweg mutwillig zerkratzt. In der Zeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht verursachte der Täter so einen Schaden von rund 3000 Euro.