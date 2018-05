St. Georgen Zum Jubiläum: Ein unvergessliches Konzert in der Stadthalle

Ludwig Chamber Players treten mit Martin Seidler in der Stadthalle auf. Anlass ist das Jubiläum der Jugendmusikschule.

Das Gastspiel der Ludwig Chamber Players gemeinsam mit Martin Seidler geriet zu einem unvergesslichen, faszinierenden Konzertabend anlässlich des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen.

In ihrer Begrüßung hatte Sabine Porsch von der Jugendmusikschule bereits darauf hingewiesen, wie Sprache und Musik sich gegenseitig beleben und verstärken kann. Sie versprach einen ganz besonderen Konzertabend, bei der Poesie und Musik im Wechsel oder gemeinsam zu einem emotionalen Erlebnis werden kann. "Ich bin glücklich und dankbar", dass diese Künstler den Weg nach St. Georgen gefunden hätten, erklärte sie in Vorfreude auf den besonderen Kunstgenuss.

Der Abend firmierte unter dem Puschkin-Reim "Viel Sterne schmücken nachts den Himmel" als Russischer Abend. Das Konzertpublikum erlebte eine großartige Mischung aus Poesie und virtuoser Musik ganz im Zeichen der Romantik. Besonders berührend erwies sich die Kombination aus der Musik von Pjotr Tschaikowsky und den literarischen Auszügen aus Puschkins Eugen Onegin. Martin Seidler zitierte lebendig aus dem Versepos und ließ Landschaftsbilder und Jahreszeiten lebendig werden, romantisch gepaart mit einem Gefühlüberschwang der damaligen Zeit.

Als ein besonders Hörerlebnis erwies sich Puschkins Der Dämon. Martin Seidler ließ eine unwirklich, unheilvolle Stimmung entstehen, die in der musikalischen Bearbeitung der Märchengestalt Baba Yaga von Anatoli Ljadov seine bedrohliche und mächtige Weiterentwicklung fand. Riesenbeifall belohnte die einzelnen Programmpunkte und Martin Seidler wandte sich mit: "Das macht so ein Spaß mit euch" an die Ludwig Chamber Players. Und den hatten auch die Konzertbesucher.

Die internationale Musikertruppe, dabei auch der St. Georgener Fagottist Hanno Dönneweg, bestach durch eine unglaubliche Präzision, großer Spielfreude und grandioser Virtuosität. Eine wahrscheinlich optimale Stückauswahl aus den Werken der russischen Komponisten Michail Glinka, Reinhold Moritzewitsch Gliére, Alexander Borodin, Modest Mussorgsky und natürlich Pjotr Tschaikowsky und Anatoli Ljadov ließ den Abend zu einer musikalischen Sternstunde werden. Ansatzlos fügten sich Musik und Poesie zu einem perfekt inszenierten Ganzen, zu einem Abend großer Gefühle und wo Worte versagten, wurden sie durch die Musik vertieft und ergänzt. Die Konzertgäste spendeten anerkennend Zwischenbeifall und belohnten die Akteure mit einem lang anhaltenden, herzlichen Schlussapplaus. Gleich mehrfach rief der Beifall die Akteure zurück auf die Bühne. Als Zugabe erlebten die Besucher dann einen "Hummelflug" von Michail Glinka in allerfeinster, atemberaubender Ausführung.

Hanno Dönneweg

Der 1977 geborene St. Georgener begann seine musikalische Ausbildung 1986 an der Jugendmusikschule St. Georgen – Furtwangen. Von 1993 bis 1997 absolvierte er ein Musikstudium an den Musikhochschulen in Karlsruhe, Köln und Stuttgart. Er ist in verschiedenen nationalen und internationalen Ensembles unterwegs, sowie als Dozent tätig. Mit seiner Heimatstadt verbindet ihn der Bergstadtsommer, den er 2008 gemeinsam mit seinem Bruder Karsten ins Leben rief. (rib)