St. Georgen Zu Besuch bei Schülern im Praktikum: Erste Einblicke in den Berufsalltag

Die Zehntklässler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums machen derzeit Praktika zur Berufsorientierung. Die SÜDKURIER-Praktikanten haben sie an ihren Arbeitsplätzen besucht und geben Einsicht in drei grundverschiedene Branchen.

Praktikanten schreiben über Praktikanten. So heißt es diese Woche beim SÜDKURIER. Rebekka Bösinger und Felix Zeiser besuchen die Klasse 10a am Thomas-Strittmatter-Gymnasium und hospitieren diese Woche in der Redaktion. Zu ihrer Arbeit bei der Tageszeitung gehört es, ihre Mitschüler an ihren Praktikumsplätzen zu besuchen.

Kraftübungen bei der Physiotherapie

Nils Janz, 16 Jahre alter Schüler aus St. Georgen, verbrachte in dieser Woche sein Praktikum bei der Physiotherapie Tillack in St. Georgen. Auf den Beruf wurde er aufmerksam, nachdem Mitglieder seiner Familie schon dort behandelt worden waren. Durch den Fußballsport, den er beim FC 08 Villingen in der B-Jugend betreibt, ist er sehr daran interessiert, seinen Körper kennenzulernen und zu wissen, was diesem guttut. Außerdem macht es ihm Spaß, Menschen zu helfen und zu betreuen.

Seine Erfahrungen fallen durchweg positiv aus. Im Laufe der Woche wurde er immer stärker in die Abläufe mit einbezogen. Er betont den sehr freundlichen Umgang der Mitarbeiter untereinander und mit den Patienten. „Bereits am ersten Tag war ich hautnah bei einer Behandlung dabei. Ich lernte Massagen kennen und durfte auch schon Kraftübungen an den Geräten ausprobieren“, so der Gymnasiast. Besonders überrascht hat ihn der durchgängige Betrieb der Praxis. Diesen sieht er dabei aber als gute Übung, um kommunikativer und offener auf die Patienten zuzugehen. Seine Betreuerin Christina Kasper bestätigt ihm großes Engagement und Hilfsbereitschaft. Aufgrund seiner Sportlichkeit sei er wie geschaffen für den Beruf des Physiotherapeuten. Bedarf bestehe immer.

Wie Teile aus dem 3D-Drucker kommen

Alican Kadioglu verbrachte seine Bogy-Praktikumswoche bei der Firma 3D-Labs im Technologiezentrum in St. Georgen. Auf das Unternehmen wurde er aufmerksam , als Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums das Technologiezentrum bei einer Besichtigung kennenlernten. Während dieser Erkundung hat den St. Georgener die hochmoderne Technik des 3D-Druckens beeindruckt. So bewarb sich der 16-Jährige folgerichtig für dieses Praktikum. Hilfreich war, dass Alican Kadioglu bereits zuhause Wissen mit dem Programmieren sammeln konnte.

"Diese Erfahrungen konnte ich diese Woche gut einbringen", sagte er. Bereits am ersten Tag durfte er Dateien umschreiben und lernte die 3D-Drucker der Firma kennen. Durch sein Praktikum erhofft sich der angehende Programmierer Erkenntnisse über seine weitere berufliche Zukunft. Bei seinen Betreuern Tobias Scherer und Marina Schreiner-Horvat hat Alican Kadioglu einen guten Eindruck hinterlassen. "Er ist fleißig und wissbegierig.“ Im Laufe der Woche konnte Kadioglu alle Abteilungen des Unternehmens kennenlernen, darunter auch den Vertrieb.

Einblick in die Welt der Finanzen

Lorenz Spiegelhalter, 16 Jahre, kam durch die Bekanntschaft mit Sven de Vries zu seinem Praktikum in der Deutschen Vermögensberatung. Der Schüler vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium wollte sich das für ihn noch unbekannte Berufsfeld erschließen. Sein Betreuer Sven de Vries unterrichtete ihn ausführlich im Umgang mit seinen Kunden und gewährte ihm Einblicke in Sparmodelle und Systeme des Finanzwesens. Diese, so meint Lorenz Spiegelhalter, könne er mit Sicherheit auch in seiner beruflichen Zukunft verwenden.

Neben der Arbeit im Büro durfte Lorenz Spiegelhalter auch einen Vortrag über Zahlungsschwierigkeiten besuchen. An seinem Praktikum hat ihn überrascht, dass der Beruf doch vielfältiger ist als zunächst angenommen und das aus einer Finanzberatung unter Umständen auch Freundschaften entstehen können. Vermögensberater Sven de Vries war von seinem Praktikanten hellauf begeistert und beschrieb ihn als gepflegt, wachsam und angenehm im Umgang. Das sei, so de Vries, in der Versicherungsbranche stets von großer Bedeutung.

Das Bogy-Praktikum

Der Begriff Bogy-Praktikum steht für Berufsorientierung an Gymnasien. Schüler der Klassenstufen 9 bis 11 müssen sich selbstständig ein Patenunternehmen suchen und sich bewerben. Im Laufe der eine Woche dauernden Praktika können Schüler ihre favorisierten Berufe kennenlernen und mehr über ihren weiteren Berufsweg erfahren. Die Tage in den Unternehmen, Behörden und Institutionen sollen den Jugendlichen erste Anhaltspunkte bei der Berufsorientierung liefern. Nach dem Praktikum bekommen die Schüler von ihrem Unternehmen ein Praktikumszeugnis, das späteren Bewerbungen beigelegt werden kann. Die Praktikanten selbst schreiben über ihre Woche im Berufsalltag einen Bericht, dessen Benotung dann im Zeugnis erscheint. (kbr)