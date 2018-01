St. Georgen Yoga-Aktionstag im Brigachhaus lädt zum Schnuppern ein

Fünf Frauen und zwei Männer stellen verschiedene Richtungen von Yoga vor. Die Teilnahme ist frei, um Spenden für die Integration von Flüchtlingskinder in St. Georgen wird gebeten.

Yoga hat viele Ausprägungen. Einige können Teilnehmer des alljährlichen Aktionstages im Brigachhaus in Brigach kennenlernen. Das Programm am Samstag, 13. Januar, steht unter dem Motto "Wie Yoga klingt". Der Tag findet auf Spendenbasis statt. Der Erlös fließt komplett in die Integration von Flüchtlingskindern in St. Georgen. Fünf Frauen und zwei Männer, allesamt Yogalehrer, stellen jeweils eine Stunde lang ihren Zugang zu der in Indien entwickelten philosophischen Lehre mit unendlich zahlreichen körperlichen und geistigen Übungen vor. Teilnehmer können unabhängig von den Anfangszeiten die passenden Stunden aufsuchen und verlassen. Sie sollten lockere Kleidung tragen und eine Decke und, falls vorhanden, eine Yogamatte mitbringen.

Das Kundalin Yoga Sadhana ab 5.30 Uhr ist auf Frühaufsteher ausgerichtet. Nach der offiziellen Eröffnung um 9.30 Uhr, vereint Tobias Fritzsche um 9.45 Uhr bei der Osho Kundalini Meditiation Klang und Tanz. Sie schmelzt Energieblockaden und steigert die eigene Wahrnehmung. Nach innen zu lauschen hilft um 11 Uhr Sandra Kohnen. Den "inneren Klang wertfrei zu beobachten, hilft in eine gesammelte ruhige innere Verfassung zu kommen. Herbert Storz zeigt um 12.15 Uhr, wie beim Polarity Yoga mit bewusstem Atmen oder Tönen Wirkung und Fluss der Lebensenergie gesteigert werden können.

Denise Bachmann vereint ab 13.45 Uhr beim "Yoga Klang im Herzen" die Kräfte von Yoga und live gesungenen Mantras in einem ruhig fließenden Erleben. Sonia Schmid-Greco begleitet. Ingrid Kirchmayer stellt um 15 Uhr mit Yin Yoga einen ruhigen passiven Stil vor. Er hilft, Spannungen in Organen und Muskeln zu lösen. Olga Melissopoulou stellt um 16.15 Uhr Kundalini Yoga vor. Sie kündigt beim Experimentieren mit Mantras eine gleichzeitig dynamische wie meditative Übung vor. Oksana Ruigis moderiert ab 17.30 Uhr eine Yoga-Flow-Stunde mit moderner Musik. Bewegung, Atem, Musik: alles im Fluss.

Den Aktionstag krönt ein Livekonzert. Jeremiah Wood und Maren Padell spielen ab 19 Uhr etwa 90 Minuten Musik zwischen Pop und Blues mit englischen und deutschen Texten. Zu hören gibt es allesamt Eigenkompositionen.

Mehr zum Aktionstag: https://deintagdeinechance.wordpress.com