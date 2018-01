St. Georgen Wohnprojekt Schönblick startet mit Spatenstich

Auftakt für ein mutiges Vorhaben im Schneegestöber: Bürgermeister Rieger lobt die Risikobereitschaft des Bauträgers.

Für das Wohnprojekt Schönblick, das auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses entsteht, fand der Spatenstich statt. Bürgermeister Michael Rieger und Mathias Günther, Geschäftsführer der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH als Bauherr bekräftigten ihre gegenseitige Anerkennung für die Bereitschaft, das Projekt mit einem Investitionsvolumen von zwölf Millionen Euro umzusetzen.

Eigentlich, so schmunzelte FWD-Geschäftsführer Mathias Günther, hätte er angesichts des Schneegestöbers am Samstagvormittag besser Schneeschaufeln anstatt Spaten mitgebracht zum offiziellen Baustart für das Wohnquartier Schönblick. Mit Schnee müsse man eben rechnen, wenn man im Schwarzwald im Januar einen Spatenstich plane. Doch nach der siebenmonatigen Wartezeit auf die Baugenehmigung wollte man keine Zeit mehr verlieren und das Wohnprojekt endlich auf den Weg bringen. "Das Projekt beschäftigt nicht nur die Verwaltung und den Gemeinderat, sondern auch die Gemüter der Bürger seit längerer Zeit", wusste Günther über die emotionsbehaftete Vergangenheit des ehemaligen Krankenhausareals.

Mit den Frankfurter Architekten Simon und Bilger Fellmeth habe man ein gutes Gesamtkonzept entwickelt. So seien die geplanten Objekte, von denen im ersten Bauabschnitt drei entstehen, optimal zueinander ausgerichtet, dass sich aus allen Wohnung der "schöne Blick ergibt, der dem Areal seinen Namen gibt." Mit der Investitionssumme von zwölf Millionen Euro setze man großes Vertrauen in den Standort. Doch Günther zeigte sich optimistisch, dass die zunächst 36 Wohneinheiten auf ähnlich großes Interesse stoßen wie beim ebenfalls von der FW umgesetzten Projekt Lorenzhöhe am Standort des alten Lorenzhauses. Dort, so Günther, seien bereits drei Viertel aller Wohneinheiten verkauft.

Rieger sagte, man habe mit der Planung für das ehemalige Klinikareal "eine Riesenchance am Schopf gepackt." Im ländlichen Raum sei man, um angemessenen Wohnraum anbieten zu können, auf Bauträger wie die FWD angewiesen, die das Risiko eingehen und viel Geld in die Hand nehmen. Das sei mutig, "aber das Vertrauen in die Stadt ist gut angelegt." Als Stadt stehe man in der Bringschuld, den Bürgern eine attraktive Stadt zu bieten, in der es sich lohnt, zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Rieger zeigt sich überzeugt, dass das jetzt gestartete Wohnprojekt "das Beste ist, was die Region derzeit zu bieten hat." Er bedankte sich auch für das Verständnis der Anlieger, die nach dem Abriss des Krankenhauses nun wieder Baulärm und Dreck ertragen müssen. Die Stadtmusik umrahmte den offiziellen Teil, der witterungsbedingt im Foyer des Lorenzhauses stattfand.