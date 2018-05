St. Georgen Wie digitale Technologien die Einsätze von Rettungskräften verändern könnten

Ein Richter fällt dank einer Virtual-Reality-Brille sein Urteil? Und die Feuerwehrleute können ihren Einsatz im Klinikum Villingen-Schwenningen proben, ohne wirklich dort zu sein? Beim Virtual Fires Congress werden neue Ausbildungsmethoden für Rettungskräfte vorgestellt.

Ein Flugzeug stürzt ab. Kurz danach geht die Einsatzmeldung bei der Feuerwehr ein, die Mannschaft fährt zum Einsatzort. Vor Ort dann die schnelle Orientierung: Wie viele Verletzte gibt es? Braucht es Verstärkung?

Was wie ein realer Einsatz einer Feuerwehrmannschaft klingt, ist in Wirklichkeit nur virtuell auf einem Bildschirm zu sehen. Die sogenannten "Serious-Gaming-Anwendungen" stellen echte Einsatzszenarien dar. Mit digitaler Technik sollen die Einsatzkräfte damit für die Realität gewappnet werden.

Neue Weiterbildungsmöglichkeiten

Wie das im Detail gelingen kann, ist das Ziel des Virtual Fires Congress, der am 28. und 29. Juni zum 13. Mal in St. Georgen stattfindet. Vertreter der Rettungssparte und der Forschung werden in Vorträgen sowie einer Podiumsdiskussion die digitalen Technologien besprechen. Es sei wichtig "junge Menschen in ihren Lebenswelten abzuholen", so Martin Zimmermann, Vorstand des Virtual Dimension Centers im Technologiezentrum und Ausrichter des Kongresses.

Die Grundausbildung des Maschinenlehrgangs ist für Feuerwehrmänner in St. Georgen bereits als Online-Lehrgang etabliert. "Die reale Übung ist nach wie vor notwendig", erläutert Zimmermann. Vor allem der Kontakt mit Ausbildern, die ihre Erfahrungen teilen würden, sei wichtig. Doch mit der Verlagerung ins Digitale könne Zeit und Personal gespart werden: "Die Präsenzzeit kann so besser genutzt werden."

Zwischen Robotern und virtueller Realität

Gleichzeitig soll mit digitalen Möglichkeiten auf nicht erprobbare Einsätze vorbereitet werden. Im neuen Klinikum in Villingen-Schwenningen sei eine Probe während des Betriebs schwierig. Eine virtuelle Rekonstruktion des Klinikums könne Abhilfe schaffen. Zudem soll darüber diskutiert werden, ob Rettungsroboter möglicherweise Unterstützung bieten könnten.

Um möglichst nah an der Praxis zu bleiben, stehe die Firma im direkten Austausch mit der Feuerwehr in St. Georgen. "Das Wichtige bei dem Forschungsprojekt ist, dass auch die Feuerwehren mitwirken und davon profitieren", sagt Zimmermann.

Virtueller Tatort

Auch für die polizeiliche Arbeit hält der Kongress ein Szenario bereit. Bei einem Vortrag zur virtuellen Unfall- und Tatortrekonstruktion geht es darum, anhand von Blutspritzern zu errechnen, von wo der Schuss eines Täters abgefeuert wurde. "Denkbar wäre es auch, dem Richter mit einer VR-Brille die Situation am Tatort zu vermitteln", erläutert Zimmermann. Mögliche Szenarien real darstellen – das sollen digitale Technologien künftig leisten. Und damit alle Rettungskräfte unterstützen.

Virtual Fires Congress

Der Kongress findet zum 13. Mal in der Bergstadt statt. Dieses Mal dreht sich alles um die Digitalisierung im Einsatztraining. Am Samstag, 28. Juni, gibt es Vorträge von Experten aus der Sicherheits- und Rettungsbranche in der Stadthalle. Am Sonntag, 29. Juni, geht es für eine Exkursion zur Hochschule Furtwangen. Kongress-Anmeldungen sind auf der Internetseite möglich. (ww)