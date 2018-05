St. Georgen Werbebanner am Ortseingang bleiben verboten: Reklame soll das Stadtbild nicht stören

Der Gemeinderat hat sich erneut gegen große Reklametafeln an den Ortseingängen ausgesprochen. Bürgermeister Michael Rieger bemängelte erneut den fehlenden Sinn für Ästhetik mancher Anwohner. Die Stadtverwaltung werde bei diesem Thema auch in Zukunft genau hinschauen.

Der St. Georgener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch erneut gegen das Anbringen eines großen Werbeplakates an einem Haus an der Bundesstraße positioniert. Vorausgegangen war ein Antrag, an der Stirnseite des Gebäudes, das früher einen Uhrenhandel beherbergt hat, eine große, beleuchtete Reklametafel anzubringen. Bürgermeister Michael Rieger empfahl dem Gremium, den Antrag aus denselben Gründen abzulehnen, mit denen bereits frühere Anträge zu Werbebannern einer Spielothek an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Hermann-Wiehl-Straße abgelehnt wurden.

Das Thema wurde bereits in der vorherigen Sitzung des Technischen Ausschusses am 14. März kontrovers diskutiert. Den Anträgen, an der Bahnhof- und der Bundesstraße große Plakattafeln aufzustellen, verweigerte das Gremium damals schon das Einvernehmen. Bürgermeister Michael Rieger machte unmissverständlich klar, dass es schade sei, dass die Eigentümer so wenig Sinn für Ästhetik hätten. Dasselbe Argument wiederholte Rieger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Es ist klar, dass 20 000 Autos jeden Tag ein attraktives Publikum für Werbung sind“, argumentierte der Bürgermeister. Dennoch habe hier das Stadtbild Vorrang.

Vor allem entlang der Bundesstraße, in der Bahnhofstraße und in der Schramberger Straße werde man die Entwicklung genau beobachten, sagte Rieger. Die Ortseinfahrten und die B 33 seien besondere Aushängeschilder für die Bergstadt. Werbebanner und beleuchtete Anzeigen würden den Verkehr unnötig ablenken. Vor allem aber würde die Reklame die Bemühungen zur Verschönerung der Ortseingänge konterkarieren. Dieser Argumentation folgte auch der Gemeinderat und lehnte den Antrag einstimmig ab.