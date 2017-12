St. Georgen Weihnachtspunsch bleibt beliebter Treffpunkt

Ehemalige des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums kommen an Weihnachten zusammen. Die Tradition besteht seit Jahrzehnten

"Was gibt’s Neues von?" war die häufig gehörte Frage beim Weihnachtspunsch des Freundeskreises des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) am zweiten Weihnachtsfeiertag. Seit nunmehr 30 Jahren treffen sich die Ehemaligen des TSG an Weihnachten zu Glühwein, Punsch und Kuchen, wofür die Kursstufe I sorgte.

Am Klavier musikalisch umrahmt wurde das Treffen vom zweiten Vorsitzenden Hansjörg Weisser mit eingehender Jazz- und Kaffeehausmusik. Gut 120 Abiturienten, zumeist Abschlussschüler aus den letzten zehn Jahren, reisten aus Paris, Los Angeles, Dublin, Berlin, St. Georgen oder Tennenbronn an.

Umarmungen und Freudentränen begleiteten die kurzweiligen Gespräche. Auch Lehrer des TSG, wie Rainer Neff, hörten hocherfreut, welche Studien- und Berufswege die Ehemaligen eingeschlagen haben. Vom Kirchen-Organist bis zum Facebook-Informatiker ging die Bandbreite.

bei den Gesprächen stießen die schon sichtbaren und anstehenden Änderungen und Technikausbauten am Bildungszentrum auf großes Interesse. Natürlich durfte auch ein Besuch des „Wescht“, des jährlich neu dekorierten Oberstufenraumes, der unter den Schülern fast schon Kultstatus besitzt, nicht fehlen. Fast wehmütig genoss so mancher, mal wieder in den Sofaecken zu entspannen.