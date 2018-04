St. Georgen Weidenbächle-Kita organisiert wieder Ferienbetreuung für Grundschüler

Das Kinder- und Familienzentrum bietet in der zweiten Hälfte der Sommerferien ein Programm, das vor allem Spaß machen soll. Ausflüge gehören ebenso dazu wie spontane Unternehmungen. Dabei muss die Anmeldung wochenweise erfolgen.

Auch in diesem Jahr bietet das Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle in den Sommerferien eine Grundschülerbetreuung an. Diese findet in der vierten bis sechsten Ferienwoche vom 20. August bis zum 7. September in den Räumen der Ganztagesschule in der Robert-Gerwig-Schule statt.

"Der Tagesablauf soll Feriencharakter haben und den Kindern Spaß machen", sagte Martina Obergfell, Leiterin des Zentrums. Pro Woche soll es in etwa einen Programmhöhepunkt geben wie etwa ein Besuch der Vogtsbauernhöfe oder das Klettern im Hochseilgarten. Dazu gibt es Zeit für Ideen, die die Kinder auch selbst zum Programm beitragen dürfen. Beispiele gab es im vergangenen Jahr, als das Programm noch von der Wirkstatt mitorganisiert worden war. "Da haben wir am Klosterweiher den Biber gesucht oder waren auf verschiedenen Spielplätzen in der Stadt", erinnert sich die stellvertretende Leiterin Regina De Souza. Aber auch Eis essen oder gemeinsam kochen gehören zu den ungezwungenen Tagen.

Im vergangenen Jahr erreichte die maximale Teilnehmerzahl erst in der dritten Woche die maximale Zahl 25. "Deshalb hoffen wir, dass diesen Sommer von Anfang an ein großer Andrang herrscht", sagt De Souza. Die Betreuung ist für Grundschüler und diejenigen, die es nach den Ferien werden. Neben Regina De Souza wird sich eine weitere Kraft um die Kinder kümmern. Für Getränke wird gesorgt sein.

De Souza hofft auf die Unterstützung von Vereinen, die den Kindern mit dem Programm einen Einblick in Sportarten oder andere Hobbies ermöglichen. In den nächsten Wochen werden Flyer in Postkartenform an alle Grundschulen verteilt. Das Programm dauert immer von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 Uhr. Die Kosten betragen pro Kind 50 Euro. Anmelden kann man sich bis zum 20. Juli unter der E-Mail-Adresse kifaz@st-georgen.de. Dabei erfolgen Anmeldungen jeweils wochenweise. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 77 24/54 45.

Diesen Text haben die SÜDKURIER-Praktikanten Rebekka Bösinger und Felix Zeiser verfasst.