St.Georgen/Herbolzheim Warnstreik-Auftakt bei ebm-papst

Die IG Metall hat zum Auftakt der diesjährigen Tarifrunde das ebm-papst-Werk in Herbolzheim bestreikt. Ob auch die Werke in St.Georgen und Peterzell von Streiks bestreikt werden, ist derzeit noch unklar.

Die IG Metall hat gestern das ebm-papst-Werk in Herbolzheim bestreikt. 75 Mitarbeiter hatten ihre Arbeit laut Gewerkschaft am Dienstag niedergelegt. Weitere 70 der insgesamt knapp 600 Mitarbeiter hätten ihre Schicht vorzeitig beendet und seien nach Hause gegangen, heißt es in einer Mitteilung der IG Metall in Offenburg.

Die Metaller fordern unter anderem eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent für zwölf Monate sowie einen individuellen Anspruch auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für maximal zwei Jahre. Das Angebot der Arbeitgeber liegt bisher deutlich darunter. Der Verband Südwestmetall bietet den Arbeitnehmern einmalig 200 Euro und eine Gehaltserhöhung um zwei Prozent mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Monaten. Herbolzheim gehört organisatorisch zu ebm-papst St. Georgen. Ob auch St.Georgen demnächst von Warnstreiks betroffen sein wird, ist derzeit noch unklar. Ein Unternehmenssprecher konnte dazu auf Anfrage des SÜDKURIER keine Auskunft erteilen.