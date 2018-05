St. Georgen Von der Ausbildung bis zum Weggehen am Abend: Drei Jugendliche sprechen über ihr Leben in der Bergstadt

Von der Ausbildung bis zum Weggehen am Abend: Drei Jugendliche sprechen über ihr Leben in der Bergstadt

Was wünschen sich die jungen Erwachsenen und was schätzen sie an der Stadt? Die Jugendlichen Gabriel Dörr, Sara Raimondo und Manuel Rapp berichten. Eine Nichtraucherkneipe steht für sie ganz oben auf der Wunschliste. Die Ausbildungsmöglichkeiten werden hingegen positiv gesehen.

Sara Raimondo hat gerade ihre Abiturprüfungen hinter sich gebracht. Damit geht der Blick der 18-Jährigen ab sofort in Richtung Zukunft. Eine Frage, die dann bei vielen Jugendlichen aufkommt: Soll ich nach der Schule in St. Georgen bleiben oder raus aus der Stadt? Für Raimondo, Sprecherin des Jugendgemeinderats, steht fest: "Ich will einfach weg", erzählt die Abiturientin. Sie verbringt ein Jahr als Freiwillige in Peru. "Mir ist es wichtig, etwas anderes kennenzulernen", sagt Raimondo. Für die Wünsche der Jugendlichen setzte sie sich bisher im Jugendgemeinderat ein. Doch was wünschen sich die jungen Erwachsenen und was schätzen sie an der Stadt?

Wie sind die Möglichkeiten zum Ausgehen?

Sobald Jugendliche in das Alter kämen, wo sie abends auch mal weggehen wollen, würden sie schnell feststellen: In St.Georgen gibt es wenig Möglichkeiten, so Raimondo. "Zum Grillen und Lagerfeuer machen gibt es viel", sagt Raimondo. "Aber gerade im Winter fehlen die Möglichkeiten" Im Klimperkasten ist der Einlass erst ab 18 Jahren. Im Hils seien eher Jüngere.

Die Jugendlichen würden in die Kneipen vor Ort gehen, weil die Alternative fehle. Auf Raimondos Wunschliste ganz oben steht eine Nichtraucherkneipe. In den etwa fünf Kneipen der Stadt werde geraucht. Das stört die Jugendlichen. Gabriel Dörr, Mitglied des Jugendgemeinderats, teilt den Wunsch nach einem Ort für Nichtraucher: "Das wäre für junge Leute sicher interessant", sagt der 16-Jährige.

Ist die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut?

Oft führt der Weg die Jugendlichen auch nach Villingen, um auszugehen oder das Kino zu besuchen. Die Anbindung für den Hinweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei kein Problem, so Raimondo. "Aber man kommt abends eben nicht wieder zurück", sagt sie.

Die Rückfahrt müsse bei den Minderjährigen deshalb oft mithilfe der Eltern organisiert werden. "Ich kann mit der Anbindung an den Verkehr gut leben", sagt hingegen Gabriel Dörr. Probleme gebe es aber vor allem für Jugendliche aus Tennenbronn oder Brigach. "Die Busverbindung ist nicht so frequent befahren", sagt Dörr.

Was bietet die Stadt für Möglichkeiten nach der Schulzeit?

St. Georgen ist ein Industriestandort. Mit Firmen wie ebm-papst und J.G. Weisser haben große Firmen einen Sitz in der Bergstadt. Manuel Rapp absolviert gerade seine Mechatroniker-Ausbildung bei ebm-papst und engagiert sich auch als Ausbildungsvertreter. Dass er sich für St. Georgen als Standort entschieden hat, ist dabei kein Zufall: Er will möglichst nah an seiner Heimat Tennenbronn bleiben, wo er auch weiterhin wohnt.

Mit St. Georgen hatte er bisher wenig zu tun: "Ich bin nur über die Arbeit an St. Georgen gebunden", sagt der 19-Jährige. Täglich fährt er deshalb in das Industriegebiet Hagenmoos. "So richtig in der Stadt war ich noch nie", sagt er. Etwas Gutes kann er über St. Georgen aber dennoch sagen: "Wenn man einen Ausbildungsplatz sucht, ist es hier sicher attraktiv."

Das fällt auch Raimondo auf: "Die Möglichkeiten bei den Firmen hier sind wirklich gut", sagt sie. "Aber eben nur in eine Richtung." Die 18-Jährige plant, soziale Arbeit zu studieren und möchte im Anschluss gerne mit Jugendlichen arbeiten. "Ich wüsste nicht, ob ich hier etwas finde, was mich anspricht." Gabriel Dörr, der derzeit die Kursstufe 1 am Thomas-Strittmatter-Gymnasium besucht, hat noch keine genauen Pläne für die Zeit nach dem Abitur. Eins weiß er aber sicher: "Ich will früher oder später studieren", sagt er. "Zur Not muss ich dafür umziehen."

Was gefällt den Jugendlichen an der Stadt?

"Auf den Terrassen am Klosterweiher bin ich gerne", sagt Raimondo. Auch das Rondell, das Bahnwärterhäuschen und die Stadtterasse seien für Jugendliche attraktive Orte. Mit einer neuen Mountainbike-Strecke will der Jugendgemeinderat die Stadt weiter aufwerten: "Damit es auch wieder mehr Gründe gibt, hier zu bleiben", sagt Raimondo. Für Gabriel Dörr zeichnet sich die Attraktivität der Stadt durch ihre Lage aus: "Man kann seinen Tag hier überall genießen", sagt er. "Die Nähe zur Natur findet man in keiner größeren Stadt." Er schätzt die Vielzahl an Vereinen, die eine gute Auswahl an Hobbies ermögliche.



Für Sara Raimondo fällt das Fazit nüchtern aus: "Es gibt keine Ausgehmöglichkeiten, keine Cafés und keine Läden zum Einkaufen", sagt sie. "Das, was für Jugendliche wirklich attraktiv ist, fehlt." Eben deshalb gebe es für viele mehr Gründe zu gehen als zu bleiben. Raimondo packt im August ihre Koffer. Ob sie irgendwann wieder zurückkommen würde? "Vielleicht wenn ich Familie habe. Mit Kindern ist es hier sehr schön", sagt Raimondo. Für einige Jugendliche hingegen blieben derzeit noch Wünsche offen.

Report St. Georgen

Wohin entwickelt sich die Bergstadt? Die SÜDKURIER-Serie „Report St. Georgen" nimmt die Leser ausgehend von einem provokanten Meinungsbeitrag mit auf eine Reise durch ihren Heimatort. Auf dem Tableau standen bereits der demografische Wandel, der Klosterweiher, der Handel, die Suche nach Fachkräften, Mobilität im Alter und Wohnen. (kbr)