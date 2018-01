St.. Georgen Von Märchen bis preisgekröntes Kabarett: Theaterteam eröffnet Frühlings-Spielzeit

Der Vorverkauf läuft schon für Till Reiners, Bademeister Schaluppke und Josef Brustmann.

Im Theater im deutschen Haus startet das Frühjahrsprogramm. In der Märchenzeit mit Musik erzählt Johanna Zelano am Sonntag, 4. Februar, 15 Uhr ihre Lieblingsmärchen. Ergänzt wird der Nachmittag durch musikalischen Vortrag von Schülern der Jugendmusikschule. Das Theaterteam bietet Kaffee, Kuchen und Waffeln an. Der gemütliche Märchennachmittag eignet sich für Kinder, Familien und Senioren. Die Buchhandlung Haas wird mit einer Auswahl an Märchenbüchern vor Ort sein.

Mit politischem Kabarett auf hohem Niveau startet das Theaterteam in die Fastenzeit. Der im Oktober wegen TV-Aufnahmen abgesagte Termin mit Till Reiners wird am Donnerstag, 15. Februar, 20 Uhr, nachgeholt. Reiners, Jahrgang 1985, ist bereits träger zahlreicher renommierter Kabarettpreise, zudem gern gesehener Gast in den einschlägigen Kabarett-Sendungen wie etwa "Neues aus der Anstalt" im. ZDF. Er moderiert selbst verschiedene TV- und Radioshows. Er gastiert mit seinem aktuellen Programm "Auktion Mensch 2018" in dem der Berliner Klartext redet und mit intelligenten, hintergründigen, politischen Texten überzeugen kann. Reflektiert, originell, anspruchsvoll und höchst unterhaltsam bietet er Gesellschafts- und Sozialkritik in Bestform.

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Frauen lädt das Theaterteam dann am Donnerstag, 8. März, 19 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion unter dem Motto "Beruf, Familie, Ehrenamt – Frauen im Spannungsfeld unserer Gesellschaft" ins Theater ein. Verschiedene Frauen unserer Stadt stellen sich Fragen zum Thema . Moderiert wird der Abend im Rahmen des Weltfrauentages durch SÜDKURIER-Redakteurin Nathalie Göbel. Auch Männer sind bei freiem Eintritt willkommen.

Am Samstag, 17. März, heißt es von 10 bis 13.30 Uhr "Verschenken statt Wegwerfen" bei der inzwischen 30. Gebrauchtwarenbörse in St. Georgen. Ab 21 Uhr spielen dann die White Beards im Theaterkeller Latenightmusic. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Band sind erbeten.

Zum Beginn der Osterferien dürfen sich dann alle Comedyfreunde auf den Nachholtermin des wegen Krankheit entfallenen Gastspiels von Bademeister Schaluppke freuen. Der geborene Unterkirnacher bestreitet sein Heimspiel im Schwarzwald am Freitag, 23. März. Der Vorverkauf läuft bereits. Nochmals preisgekrönt wird es, wenn am Samstag, 7. April, 20 Uhr, der Kabarettist und Musiker Josef Brustmann sein mit dem deutschen Kabarettpreis 2015 ausgezeichnetes Programm „Fuchstreff, nix für Hasenfüße“ ins Theater bringt. Brustmann begeisterte mit einem Kurzauftritt bereits das Bergstadtpublikum im Rahmen von Kabarett meets Comedy im Jahr 2016. Auch hier hat der Vorverkauf schon begonnen.

Karten zu allen Veranstaltungen sind wie immer bei der Vorverkaufsstelle Natur- und Feinkost Hoppe erhältlich.