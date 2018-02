St. Georgen Vier Lifte sind am Montagnachmittag in Betrieb

Vier Lifte sind am Montagnachmittag in Betrieb

Alternative zum Umzug gewünscht? In Oberkirnach kann man heute die Ski anschnallen.

Die Tourist-Info meldet am Montag fast vollen Liftbetrieb in Oberkirnach. Der Schloßberglift ist von 13.30 Uhr bis 20 Uhr in Betrieb, der Lift am Oberen Schloßberg läuft von 13.30 Uhr an bis 21.30 Uhr. Der Brigachlift schleppt von 13.30 Uhr bis 17 Uhr Alpinskifahrer nach oben. Der Kesselberglift wirbt mit Flutlicht bis 21.30 Uhr. Er öffnet um 14 Uhr. Wintersportler erwarten fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee auf einer Pappschnee-Unterlage.