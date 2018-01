St. Georgen Viele St. Georgener legen Sportabzeichen erfolgreich ab

Die Stadt St. Georgen zeichnet 102 Schüler, Jugendliche und Erwachsene mit dem Sportabzeichen aus. Günter Thielemann legte bereits die 41. Prüfung ab.

St. Georgen – 102 Bürger, davon 58 Schüler und Jugendliche und 44 Erwachsene, bekamen am Donnerstagabend das Sportabzeichen verliehen. Bei der Übergabe sagte Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger, dass die erfolgreichen Sportler stolz auf das Erreichte sein können. "Das müssen andere erst einmal schaffen." An die Schüler und Jugendlichen gewandt sagte Staiger, sie sollen sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, "sondern weiterhin Sport treiben, am Besten in einem Verein."

Dass Sport bis ins hohe Alter fit hält, beweist jedes Jahr aufs neue Günter Thielemann. Er legte das Sportabzeichen bereits zum 41. Mal ab.

Die Namen der Geehrten:

Jugendliche, Bronze: Hanna Paatsch.

Silber: Lukas Jerke, Julian Jerke, Laura Sophie Kieninger, Florian Falk, Fabienne Malena, Salomon Schwarz, Niklas Maier, Luis Lai, Eldon Bazalja. Adrian Bertol, Lian Czerwinski.

Gold: Nick Weinzierl, Leon Albrecht, Marcel Bertol, Luca Schreiner, David Bublies, Lukas Beyer, Maja Marquardt, Maximilian Link, Louis Struß, Nico Kroh, Julian Bertol, Mika Schreiner, Jonas Riege, Patricia Buznean, Lucas Rotzinger, Lea Scholz, Alina Smajic, Silas Palmer, Felix Rösiger, Jonas Beyer, Jonathan Haas, Maya Fiedler, Anna Riege, Jette Thomas, Jennifer Fleig, Mia Bausch, Carolin Falk, Anne Berner, Ejona Buzalja, Lara Bolz, Alina Bäsch, Jasper Spiegelhalter, Lukas Kleiner, Annabell Hackenjos, Tom Schaedler, Sebastian Heller, Emma Pfeifer, Robin Bokarev, Maxim Schneider, Milo Weißer, Milan Heinz, Luca-Elias Staiger, Maximilian Kimmel, Yvonne Beha, Marie Kimmel.

Erwachsene, Silber: Jacqueline Dieterle, Ute Scholz, Jana Wentz, Bernd Maier, Helmar Scholz, Florian Appdshäuser, Urs Perkuhn, Nobert Wentz, Helmut Weisser.

Gold: Elke Falk, Heike Bausch, Eugenia Heinz, Julia Anselment, Jenny Furtwängler, Claudia Jerke, Tanja Palmer, Michaela Albrecht-Büscher, Kerstin Heinrich, Sabine Koch, Margarethe Weiß, Markus Albrecht, David Albrecht, Justyn Heinz, Günter Dittombee, Markus Esterle, Martin Walter, Roland Reuter, Raimund Bartmann, Georg Kienzler, Andreas Spanier, Vincenco Sergio, Marc Winzer, Klaus Jerke, Frank Laabs, Bertin Schneider, Klaus Spiegelhalter, Wolfgang Vogel, Klaus Lehmann, Siegfried Weiß, Hans Neef, Arnold Lauppe, Ludwig Keppel, Werner Simon, Günter Thielemann.

Sportabzeichen

Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung für sportliche Leistungen außerhalb des Wettkampfsports. Es wird vom Deutschen Olympischen Sportbund verliehen und bestätigt überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. In St. Georgen sind die Trainer und Abnehmer Frank Laabs, Bertin Schneider, Klaus Lehmann und Hans Neef. (spr)