St. Georgen Verkehrszeichen an der Hauptstraße umgedrückt

Am frühen Montagmorgen hat ein Unbekannter mutwillig ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Polizei wünscht Hinweise.

Am frühen Montagmorgen, in der Zeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig ein Verkehrszeichen umgedrückt. Das Schild war an der Hauptstraße, schräg gegenüber der Einmündung "Am Markt", aufgestellt. Der Unbekannte ließ das Verkehrszeichen auf der Straße liegen und flüchtete. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/94 95 00 entgegen.