Die Verdolung des Göttelbachs muss dringend saniert werden. Das Regierungspräsidium Freiburg hatte das gut 90 Jahre alte Bauwerk – unter dem Paradiesplatz der Bundesstraße 462 und den Schlosspark hinunter bis in die Schiltach – untersuchen lassen und war zu diesem Ergebnis gekommen. Kosten: etwa 1,3 Millionen Euro netto. Doch es geht günstiger.

Auf etwa 350 Metern fließt der Göttelbach unterirdisch. Die Baufachleute haben mehrere verschiedene Bauarten festgestellt. Wann genau die Verdolung gebaut wurde, sei nicht mehr genau nachvollzuziehen. Es muss aber vor 1928 gewesen sein, denn damals wurde das Lichtspielhaus bereits auf das gemauerte Gewölbe gebaut.

Der Bauwerksprüfer habe an der Verdolung zum Teil erhebliche Schäden an tragenden Bauteilen festgestellt, heißt es weiter in der Vorlage. "Die Dichtungen sind teilweise kaputt, die Fugen teilweise ausgeschwemmt, der Stahl und der Beton korrodiert." Wenn die gesamte Strecke saniert werden soll, würde das 1,3 Millionen Euro kosten, netto. Der Anteil der Stadt Schramberg läge bei etwa 410 000 Euro. Mit den Nebenkosten und der Mehrwertsteuer kämen etwa 518 000 Euro auf die Stadt zu.

Die Baufachleute bei der Stadt haben überlegt, wie sich zum einen Kosten sparen ließen, und zum anderen wenigstens Teile des Göttelbachs ans Licht befördert werden könnte. Weil gleich zu Beginn der Deckel des Einlaufbauwerkes wegen seines schlechten Zustandes komplett abgebrochen und erneuert werden muss, könnte hier die Überbauung nur im Bereich des Gehweges wieder hergestellt werden. So würde der Göttelbach "in diesem Bereich wieder erlebbar", schreibt Dezember.

Wenn an der Verdolung die drei Stellplätze neben dem Göttelbach wegfielen, die Hecke zur Straße hin entfernt würde, könnte eine kleine Grünanlage mit Stufen an den Göttelbach anlegt werden. Weiter schlägt die Verwaltung vor, den letzten Abschnitt unter dem Schlosspark zurückzustellen, bis klar ist, wie es im Bereich Majolikawehr/Schlosspark weitergeht. Außerdem sei dort die Standsicherheit des Bauwerkes ohne Sanierung gegeben. So ließen sich vorerst weitere Kosten sparen.