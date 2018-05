Ungesichertes Auto rollt in ein Bachbett

Ein Fahrzeug bleibt in einem Wasserlauf an der Industriestraße von St. Georgen stehen.

Einen ungeplant nassen Parkplatz hat ein Auto am Samstagmorgen belegt. Offensichtlich wegen einer nicht angezogenen Handbremse rollte das Vehikel auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße eine Böschung hinunter und kam in einem Bachbett zum Stehen.