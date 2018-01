St. Georgen Unbekannter wirft Schotterstein gegen Schaufensterscheibe eines Lebensmittelmarktes

In der Schulstraße zwischen Samstagabend und Sonntagmittag: Zurück blieb ein kleines Loch.

Mit einem Schotterstein hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, eine Glasscheibe an der Außenfront eines Lebensmittelmarktes in der Schulstraße beschädigt. Durch den Wurf entstand an der Außenscheibe des Schaufensters ein kleines Loch. Zudem bildeten sich auf der Scheibe mehrere Risse. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/94 95 00 erbeten.