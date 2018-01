St. Georgen Umweltschützer bleiben in St. Georgen unter sich

Umweltschützer bleiben in St. Georgen unter sich

Das Interesse an einer neuen Ortsgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist außerordentlich gering. Zur ersten Sitzung kam außer den Initiatoren niemand.

Das Interesse an einer intakten Umwelt mag ja breit vorhanden sein, die Bereitschaft, sich dabei in einer Organisation zu engagieren, offenbar nicht. Auf dem Mühlbachhof sollten sich Natur- und Umweltschützer aus St. Georgen und Umgebung treffen, welche Interesse an der Gründung einer BUND-Ortsgruppe haben. BUND steht für Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; im speziellen Fall vertreten durch den Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg und deren Geschäftsführerin Katharina Baudisch aus Schwenningen.

Mit Albert Hahn saß der Initiator des Treffens mit am Tisch auf dem Mühlbachhof. Hahn ist auf dem Mühlbachhof beschäftigt und kommt schon deswegen mit allen vom BUND angeführten Umweltbereichen täglich in Kontakt. Anke Lützow ist ebenfalls vom Hof und Peter Gapp, Förster in Königsfeld und Mönchweiler, ist schon länger im BUND und im Nabu (Naturschutzbund Deutschland) Mitglied.

Das Quartett folgte der Überlegung, zunächst nochmals die bereits vorhandenen Mitglieder vor Ort anzuschreiben. Denn der Kontakt ist wichtig. Möglicherweise kann sich ein weiteres Treffen bezüglich der Teilnehmerzahl verbessern. Angeregt wurde, dass jeder Teilnehmer noch jemand anderen mitbringt. So spricht Albert Hahn aus, was die Beteiligten beraten: „Wir sind motiviert, gezielt Leute anzusprechen.“ Hahn ist unter der Telefonnummer 0 77 24/10 08 zu erreichen.

Im Gespräch teilte Peter Gapp mit, dass derzeit die schon lange bestehende BUND- Gruppe in Königsfeld auch zu kämpfen habe. Dabei wurde die Idee entwickelt, dass sich die in St. Georgen entstehende Gruppe mit der aus Königsfeld zusammenschließen könnte. Allerdings müssten die Mitglieder entscheiden, ob dem entsprochen werde.

Kurz angesprochen wurde auch aktuelle Themen, wie die durch den Biber verursachte Situation an Gewässern. Auch die derzeit ins Gespräch gekommene Schweinepest lässt die BUND-Mitglieder aufhorchen. Auch wie sich der Umgang mit dem auftretenden Wolf gestalten wird, lässt Fragen aufkommen.

Angeregt wurde auch, dass sich der BUND aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg aktiv in einer Versammlung einbringen könnte. Nicht nur „trockene Themen“ beraten, sondern auch mehr über die Aufgaben und die BUND-Aktivitäten zu erfahren, wäre ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Hierzu signalisierte Geschäftsführerin Kathrin Baudisch, dass solche Vorhaben durchaus von übergeordneter Stelle unterstützt werden können. Die Betätigungsfelder zur Mitarbeit beim BUND seien überaus vielfältig. Deswegen werden auch noch engagierte neue Mitglieder gesucht.

Der Verband

Neben dem Umwelt- und Naturschutz auf lokalem oder globalen Bereich verschreibt sich der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auch den zukunftsfähigen Konzepten im Bereich Verkehr, Müll, Energie und Landwirtschaft. Auch Beweidungsprojekte mit Schafen stehen auf dem Programm. Das Engagement gegen Fluglärm wird immer wichtiger. Weit oben auf der Agenda steht die Pflege von Naturschutzflächen. (wm)