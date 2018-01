St. Georgen Turnvater Jahns Erben öffnen ihre Türen

Der Turnverein St. Georgen präsentiert seine Vereinturnhalle nach der Sanierung bei einer Besichtigung

Sie gehört zu den bekanntesten Gebäuden in der Bergstadt. Schon so manche Generation hat in ihrer Kindheit in der Jahnhalle in der Mühlstraße konzentriert Turnübungen absolviert oder im Turnverein ihr Hobby ausgeübt. Die Vereinsturnhalle des Turnvereins St. Georgen (TV) wurde 1931 unter dem damaligen Vorsitzenden Ludwig Hildebrand errichtet und bis zum Bau der Stadthalle als Turn- und Festhalle genutzt. Die Jahnhalle befindet sich im Besitz des Turnvereins. "Das ist eine Besonderheit und sehr selten. Viele Vereine haben keine eigene Halle und müssen sich diese mieten", erklärt die stellvertretende Vorsitzende Sonja Biller-Köpplin.

Seit der Renovierung von 2013 bis 2017 ist das Gebäude modern eingerichtet und verfügt über zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten. Das Herzstück des Grundstücks ist natürlich die Turnhalle im Erdgeschoss. Die Halle bietet Platz für die verschiedensten Sportarten und ist ausgestattet mit Basketballkörben, einer Musikanlage und einer Empore. "Wir haben bei unserem neuen Hallenboden Wert darauf gelegt, mit möglichst vielen Markierungen den Boden individuell nutzbar zu machen", erklärt Biller-Köpplin. Neben Vereinssport und diversen Kursprogrammen wird die Halle auch von der Robert-Gerwig-Schule für den Schulsport genutzt: "Die Stadt ist Mieter unserer Halle und stellt sie der Schule zur Verfügung", ergänzt die Leiterin, die selbst auch Turngruppen übernimmt. Die Hallenbelegung sei komplett ausgereizt. Da sich die Sportler leicht verletzen können, hat der Verein für seine Mitglieder eine Sportversicherung abgeschlossen, die mögliche Unfälle abdeckt.

Bei einer Führung durch das Anwesen werden die neuen Örtlichkeiten besichtigt. Im oberen Stockwerk befindet sich das sogenannte Jahnstüble, das dem Verein für Vorstands- und Abteilungssitzungen dient. Vor der Renovierung wurde der Saal als Lagerraum und Werkstatt genutzt. "Unser Vereinsrat, der aus 15 Personen besteht, veranstaltet hier seine Versammlungen oder bespricht Vereinsabende und Feiern", schildert die stellvertretende Vereinsvorsitzende. Die Wände sind geschmückt mit verschiedenen Vereinsfotos und Wimpeln. Der Blickfang ist jedoch die große Vereinsfahne, die hinter einer Glasvitrine die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die Fahne war einst für 200 Gulden angeschafft worden und der einzige Vereinsbesitz, der den Stadtbrand 1865 überstand.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der überdimensionale Gymnastikraum des Vereins, in dem vor der Renovierung das Jahnstüble eingerichtet war. Der helle, weißgestrichene Saal verfügt über große Fenster, sodass möglichst viel Tageslicht in den Raum gelangen kann. "Dieser Raum ist komplett neu eingerichtet worden mit einem neuen Boden, einer neuen Isolierung und einer Küche zur Bewirtung", betont Biller-Köpplin. Auch die Holzdecke und die Fenster wurden ersetzt. Der Saal ist abtrennbar, sodass in zwei Räumen gleichzeitig trainiert werden kann. "Wir haben hier unser Angebot erweitert. Der Raum wird jedoch nicht nur für Sportveranstaltungen genutzt, sondern auch für Vereinsfeiern", sagt die Turnleiterin.

Der Sportverein verfügt auch über Dutzende Sportgeräte und Utensilien, die im Vereins-Lagerraum aufbewahrt werden. Neben Gymnastikbällen und Kostümen lagern hier auch Geschirr, Stühle und elektrische Geräte, die für den Betrieb des Vereins notwendig sind. "So einen Raum hat wohl jeder Verein", scherzt Biller-Köpplin. In langen Regalen und großen Schränken sind alle Sachen im dunklen Raum ordentlich sortiert und warten auf ihren Einsatz.

Geleitet wird der TV St. Georgen im neuen hellen Büro, aus dem man eine tolle Aussicht auf die Mühlstraße hat. Hier ist das Reich von Geschäftsführerin Christine Hackenjos: "Das Büro gehört zum Anbau und wurde neu errichtet. Für ein Büro war damals kein Bedarf. Die anfallende Arbeit wurde per Homeoffice erledigt", erklärt Hackenjos. Im Büro wird auch der Betrieb der Jahnhalle organisiert. Der Turnverein finanziert sich zum Großteil aus den Mitgliedsbeiträgen und der Stadt als Mieter. "Wir organisieren aber auch separate Veranstaltungen, auf denen wir Speisen und Getränke verkaufen", berichtet die Geschäftsführerin. Doch ohne die ehrenamtliche Mitarbeit wäre der Betrieb der Jahnhalle kaum möglich.

Auch an diesem Donnerstag wird die Halle für den Sportunterricht der benachbarten Robert-Gerwig-Schule genutzt. Fröhliche Kinderstimmen schallen durch das Treppenhaus und verklingen in den Umkleiden. Zurück im Erdgeschoss berichtet Biller-Köpplin über die verschiedenen Vereinsangebote: "Wir bieten Kurse für jede Altersgruppe an. Doch der Verein lebt in erster Linie durch seine Mitglieder, ohne die der Betrieb der Halle kaum möglich wäre." Nach den Renovierungsarbeiten wird die Jahnhalle auch mit 86 Jahren allen Ansprüchen der modernen Gesellschaft gerecht. Die tobenden Kinder in der Halle beweisen: Vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder profitieren letztlich alle Bergstädter.

Der Turnverein

1863 von Georg Kayser gegründet, ist der Verein mit über 1600 Mitgliedern der größte Verein der Bergstadt. Mit seinen mehr als 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern bietet der Verein ein vielseitiges Sportprogramm für jede Altersgruppe. Neben der Jahnhalle werden auch die Rossberghalle, die Rupertsberghalle, das Brigachhaus und die Sporthalle der Robert-Gerwig-Schule als Sportstätten genutzt. Vor dem Bau der Vereinshalle wurde auf dem Platz geturnt, wo sich heute die Robert-Gerwig-Schule befindet (lsc).