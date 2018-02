St. Georgen Trauer in Gemeinschaft: Johannes Hilser folgt seiner Berufung

Johannes Hilser ist derzeit Mesner der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn. Jetzt will er seiner Berufung mehr Ausdruck verleihen. Und was er vorhat, stellt auch für St. Georgen eine Neuigkeit dar.

Im Gesprächs sagt Johannes Hilser: "Das war schon immer meins, ein ökumenisches Trauercafé in der Bergstadt zu einzurichten." Und demnächst, am 20. März, wird es ab 14 Uhr soweit sein. Dann öffnet sich die Türe zum Franziskushaus für die ersten Gäste.

Während der Diakonausbildung bestehe die Forderung, sich ein diakonisches Hauptfeld herauszuarbeiten, so Hilser. Und mit dem Trauerpastoral habe er das gefunden, wofür er künftig tätig werden wolle. Es ist ein Wunsch des werdenden Diakons, den Trauernden eine Stütze zu sein und Hilfe mit auf den Weg zu geben. So kennt er aus dem Bekanntenkreis Situationen, in denen sich Trauernde nicht zurechtfinden. Sich abkapseln, um allem aus dem Wege zu gehen.

Seit Wochen bereitet sich Johannes Hilser auf die neue Aufgabe vor. Nach Rücksprache mit seinem Dienstherrn, Paul Dieter Auer, fand er Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Raum. Im Franziskushaus sollen die Treffen im großen Saal stattfinden. "Zunächst werde ich die Bewirtung selbst übernehmen", sagt der Mesner.

Auf Nachfrage, ob er Hilfe bekomme, ist zu erfahren, dass Corinna Rapp sich angeboten habe, unterstützend zu helfen. Und die Frage nach dem Kuchen zum Kaffee, beantwortet Johannes Hilser so: "Den bäckt meine Frau Daniela. Sie backt gerne und unterstützt mich."

Momentan konzentriert sich Hilser auf die Eröffnung im März. Für ihn ist überaus wichtig, dass das Trauercafé ökumenisch geführt werden soll. Das bedeutet, evangelische und katholische Trauernde finden sich ein, um Gesprächspartner zu treffen.

Gespannt ist Hilser auf den ersten Nachmittag. "Ich habe keine Ahnung wie viele Gäste kommen werden. Doch bin ich zuversichtlich." Es brauche wohl etwas Zeit, bis sich das Trauercafé in St. Georgen und Tennenbronn herumspreche.

Laut Hilser ist vorläufig geplant, das Trauercafé alle vier bis sechs Wochen von 14 bis 18 Uhr stattfinden zu lassen. Mit meditativer Hintergrundmusik soll die Zusammenkunft untermalt werden. Jeder Gast kann kommen, wann und wie oft er will, sagt Johannes Hilser. Entsprechend dem Zuspruch in der Bevölkerung sei geplant den Termin auf einen festen Wochentag zu legen.

Zur Person

Johannes Hilser ist 1968 in St. Georgen geboren. Er erlebt seine Kindheit und Schulzeit im Ort. Aufgewachsen ist er im Hotel Garni "Schwarzwaldtanne". Das war auch mit ein Grund für ihn, die Ausbildung zum Hotelfachmann abzulegen. Hilser folgte seinem Gespür, wollte lieber für kranke Menschen eine Hilfe sein. So sattelte er zum Alltagsbetreuer um. Vor acht Jahren entschloss er sich, Diakon zu werden. Derzeit befindet sich Johannes Hilser in der Vorbereitung auf die Abschlussphase. Diese endet am 25. November, an seinem 50. Geburtstag – mit der Weihe zum Diakon. (wm)