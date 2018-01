Tennnebronn Tonnenschwerer Felsbrocken rutscht auf die Landstraße

Offenbar brachten die vielen Niederschläge den Brocken in Bewegung. Das massive Verkehrshindernis soll bis Mitte der Woche beseitigt werden.

Autofahrer zwischen St Georgen und Tennenbronn haben nicht gestaunt: In der Nacht auf Sonntag war ein etwa fünf Tonnen schwerer Felsbrocken den Hang hinab auf die Landstraße gerutscht. "Mit unseren Geräten haben wir keine Chance, den Felsen Weg zu räumen", so der Leiter der Straßenmeisterei Sulgen, Siegfried Villing. Seine Leute haben mit Warnbaken die Stelle gesichert, an der der Granitbrocken etwa einen halben Meter in die Straße ragt. Am Montagnachmittag hat Joachim Hilser vom Straßenbauamt in Rottweil den Felsen begutachtet. Die extremen Niederschläge der vergangenen Tage hätten wohl dazu geführt, dass der Fels ins Rutschen gekommen ist. "Wir versuchen einen örtlichen Bauunternehmer zu bekommen, der den Brocken mit einem Bagger zur Seite schaffen kann." Vielleicht müsse er den Fels auch erst in zwei Teile auseinanderbrechen. Er hoffe, dass bis Mitte der Woche das Hindernis beseitigt sei. Der derzeitige Dauerregen und der Wechsel von Schnee, Regen Frost und Tauwetter sei für Hänge gefährlich. Wenn es jetzt gefriert, entwickle der Frost eine enorme Sprengkraft, fürchtet Hilser.