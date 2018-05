St. Georgen Thomas-Strittmatter-Gymnasium wird zum Star

Die St. Georgener Bildungsstätte ist im Schulwettbewerb für einen der Preise des Bundespräsidenten nominiert. Dies könnte ein Preisgeld im fünfstelligen Bereich bringen.

Seit vor wenigen Tagen ein Filmteam aus Berlin das Schulleben am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) gewaltig aufgemischt hat, ist es amtlich: Im Feld der bundesweit 516 Bewerbungen hat es die St. Georgener Club of Rome-Schule beim bundesweiten Schulwettbewerb ins Finale, also in die Endrunde der letzten sechs Schulen geschafft. Letzteres hatte sich schon nach dem Schulbesuch von Engagement Global in der Vorwoche angedeutet. Da war schon klar, dass man entweder einen der großen Schulpreise, immerhin mit einem Preisgeld von 5000 Euro verbunden, und/oder gar den ENSA-Sonderpreis gewinnen wird. Dies würde eine fünfstellige Unterstützung im Bereich interkulturelle Schulbildung bedeuten.

Mit mehr als 20 Schüler-, Eltern und Lehrervertretern ist das TSG immerhin schon einmal für drei Tage nach Berlin eingeladen, zur Preisverleihung mit attraktivem Rahmenprogramm. An den sechs über ganz Deutschland verteilten Preisträgerschulen 2018 wurden zudem professionelle Image-Filme gedreht, die erstmals am 21. Juni bei der Preisverleihung in Berlin zu sehen sein werden: „Schon allein das ist ein Gewinn, der uns hilft, Schülern oder Eltern künftig das Club of Rome-Schulprofil zu erklären“ so Schulleiter Ralf Heinrich während der aufwändigen Dreharbeiten.

„Bildung für Nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, ist bei uns seit 2006 ein Schwerpunkt neben Musik, Naturwissenschaft und Fremdsprachen und ist seit 2017 zum Leitprinzip des Bildungsplans aller Schulen geworden“, so die TSG-Lehrerin Michaela Conzelmann, zwischenzeitlich auch eine der BNE-Beauftragten des Kultusministeriums. Sie hatte wesentlichen Anteil daran, dass Themen wie Fair-Trade heute ihren festen Platz im gesamten Schulnetzwerk St. Georgen haben. Neben dem Fair-Trade-Pausenverkauf, dem pädagogischen Club of Rome-Profil oder dem Cyber-Classroom war das Filmteam insbesondere an den TSG Projekten zum Thema Internationalität interessiert: „Sei weltbewegend: Verantwortungsvoll handeln. Miteinander gestalten“ steht schließlich über diesem Schulwettbewerb.