St. Georgen Thomas Schwertel stirbt mit 58 Jahren

Der Altbürgermeister von Hornberg war in seiner Heimatstadt St. Georgen ein leidenschaftlicher Trachtenträger. Eine öffentliche Trauerfeier findet am Dienstag, 23. Januar, 14 Uhr in der Stadthalle Hornberg statt.

Die Nachricht verbreitete sich am Dienstag schnell: Thomas Schwertel, gebürtiger St. Georgener mit beruflichem Tätigkeitsfeld in Hornberg und der Raumschaft Triberg, ist tot. Der Altbürgermeister der Stadt Hornberg, Diplom-Betriebswirt (FH) und Geschäftsführer einer Haus-und Grundstücksverwaltung wurde nur 58 Jahre alt. Er starb am Sonntag während eines Waldspaziergangs. Ursächlich werden Herz-Kreislaufprobleme angegeben. Bereits ein paar Tage zuvor soll bei einem Termin in Triberger Rathaus über Beschwerden geklagt haben.

Schwertel wuchs in St. Georgen auf und legte dort sein Abitur ab. Nach dem Zivildienst beim DRK studierte er an der Fachhochschule Heilbronn Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Tourismus. Mit 25 Jahren wurde er Bürgermeister in Hornberg: damals der jüngste Bürgermeister in Deutschland. Das Amt bekleidete er fast zwei Amtsperioden bis 2001. Er gehörte auch dem Kreistag des Ortenaukreises an. 1985 bis 1999 saß er im Aufsichtsrat der EGT, die letzten vier Jahre als Vorsitzender. Als Bürgermeister gehörte er weiteren Verbänden an. Er war Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Haslach-Zell, gehörte dem Wasserversorgungsverband und dem Abwasserzweckverband an und leitete die Touristikgebietsgemeinschaft Mitterer Schwarzwald.

Hobby und Beruf verband er in den Jahren nach seinem Abschied aus dem Rathaus Hornberg in seiner Tätigkeit als Reiseleiter. Auf Reisen ging er auch, nachdem er 2007 eine Haus- und Grundstücksverwaltung gegründet hatte, die ein Jahr später zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit seiner Lebenspartnerin zusammengeführt worden war.

Verbunden war Schwertel dem DRK-Ortsverband Hornberg, aber auch dem Trachtenverein seiner Heimatstadt. Obwohl nie mit einem Vorstandsamt ausgestattet, war er häufig in exponierter Position zu sehen: 2007 als Festredner beim Jubliäumsfestakt zum 100-jährigen Vereinsbestehen, als Moderator beim Theater oder einfach als stolzer Uhrenträger in Tracht bei manchem Festumzug. Schwertel war seit 1987 Mitglied. Sein organisatorisches Talent brachte er beispielsweise im Jahr 2000 ein, als er federführend die legendäre Amerikareise gemeinsam mit dem Musikverein Nußbach auf die Beine stellte. "Er war ein sehr offener Mensch, aber auch ein sehr kritischer", erinnert sich der Vorsitzende des Trachtenvereins, Bernhard Borho. Wenn aber gestritten wurde, dann zwar um die Sache, aber nie verletzend zu.

Eine weitere Leidenschaft Schwertels war auf alte Fahrzeuge gerichtet. Mit viel Spaß sammelte er Oldtimer und alte Traktoren und nahm an Oldtimertreffen teil.

Die öffentliche Trauerfeier für Thomas Schwertel findet am Dienstag, 23. Januar, 14 Uhr in der Stadthalle Hornberg statt. Ein Beisetzungstermin stand einer Mitteilung aus dem Rathaus Hornberg am Dienstagnachmittag noch nicht fest.