St. Georgen Thomas Eisele sieht beim Neujahrsempfang die Seelsorgeeinheit auf einem guten Weg

Rede in der Unterkirche: Die Ökumene wird weiter ausgebaut. Die neue Konzeption benötigt noch den Feinschliff.

Es geht ein Ruck durch die Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn. Das wurde schon bei der Einladung zum Neujahrsempfang in der Unterkirche deutlich, zu dem Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Eisele geladen hatte. Die Einladung erging auch an die evangelischen Christen, welche sich unter die zahlreichen Besucher mischten. Eine starke Fraktion bildeten die Katholiken aus Tennenbronn.

Noch bevor Thomas Eisele ans Rednerpult trat, sangen alle Sternsinger vor dem Bühnenvorhang und wünschten den Anwesenden alles Gute. Eisele sprach den gemeinsam gefeierten Gottesdienst an. Er fragte sich auch, "was macht es denn mit uns, so ein Jahreswechsel, was löst das in uns aus?" Letzlich sei es nur eine Zahl, die sich ändere, gab er eine Antwort. Viele Menschen wollten diese Veränderung, sie wollten Altes oder Vergangenes abschließen, erledigen, was zu tun ist, und sich von Ballast lösen, um einen Schlussstrich zu ziehen und neu zu beginnen. Dass nicht alles so leicht zu ändern sei und lleine schon gar nicht, davon sprach Thomas Eisele weiter. Jedenfalls sei mit dem Neubeginn auch immer die Hoffnung auf eine positive Veränderung verbunden. Eisele sprach von neuem Schwung und Offenheit für Neues.

Auch im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit werden Veränderungen empfunden. Die seit 2016 begonnene neue Konzeption für die Seelsorgeeinheit wurde soweit vorangebracht, dass es nun mit dem "Feinschliff der Ausformulierungen" geht. Man freue sich jetzt in die konkrete Umsetzung der Ideen und Vorstellungen einzusteigen.

Die Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit, das Zusammenwachsen und die Wahrnehmung als Einheit – nach innen wie auch nach außen – sollen gestärkt werden. Dazu soll die Zusammenarbeit in der Ökumene weiterentwickelt werden. Vor allem auch die Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus im Ökumenischen Gemeindezentrum ergeben, zu nutzen. Dabei spiele das gemeinsame Gespräch und die Erfahrung der Gemeinschaft eine zentrale Rolle, erläutert der Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

In den nächsten Monaten werde daher verstärkt und gezielt das Gespräch mit den Gruppierungen und den des Gemeindeteams gesucht, um sie in die Prozesse einzubeziehen und aktiv mitwirken zu lassen. "Das gilt natürlich im Bereich der Ökumene auch für die Gremien der mit uns verbundenen evangelischen Geschwistergemeinden", so Eisele weiter. Das Jahr 2018 wolle er unter das Motto: "Ins Gespräch kommen, Gemeinschaft erfahren, gemeinsame Ziele setzen und verfolgen" stellen. Anhaltender Beifall quittierte diese Aussage.