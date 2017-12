St. Georgen Theater in Brigach: Alle Männer zittern vor der Eisheiligen

Theater in Brigach: Alle Männer zittern vor der Eisheiligen

Theater in Brigach wird wieder ein voller Erfolg. Schauspieler agieren gekonnt auf der Bühne.

Alle Jahre wieder steigt das traditionelle Bauerntheater im Brigachhaus mit der Schauspiel-Truppe des Radfahrvereins Oberkirnach-Brigach. Für den diesjährigen Jahreswechsel hat das Theater-Team den Schwank "Die Eisheilige" von der Autorin Andrea Döring gewählt.

Die Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde ein voller Erfolg und strapazierte die Lachmuskeln der rund 200 Besucher über alle Maßen. Die meisten hatten schon um 19 Uhr im Brigachhaus ihren Platz belegt, obwohl das Theater erst um 20 Uhr begann. Flinke Bedienungen flitzten durch die Reihen, um Speisen und Getränke zu servieren. Als endlich der Vorhang aufging, konnten die Gäste in die Bauernstube blicken, die für die nächsten drei Stunden als Kulisse diente. Im Mittelpunkt des volkstümlichen Schwanks stand die Bäuerin Mara, die trotz des schönen Vornamens eine Schreckensherrschaft auf ihrem Hof führte. Sie wurde gespielt von Barbara Kieninger, die gleichzeitig als Regisseurin fungierte. Seit ihre Eltern nicht mehr lebten, bewirtschaftete sie den Hof gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Sonja, die von Carmen Kisch gespielt wurde. Auf dem Hof arbeitete außerdem Siegfried Grieshaber, der den Knecht Ludwig mimte. Wenn die Bäuerin die Stube betrat, flogen jedes Mal die Fetzen, während das Publikum vor sich hin grinste, über die interessanten Dialoge in lautes Gelächter ausbrach oder spontanen Beifall spendete.

Hinter der Komödie verbargen sich turbulente Liebesgeschichten, die nach vielen Verwicklungen ihr glückliches Ende fanden. Doch am Anfang sah es ziemlich gefährlich aus und die hübsche Mara wurde von niemand mit dem Vornamen angesprochen. Wegen ihrer eiskalten Haltung gegenüber den Mitmenschen bekam sie von den Dorfbewohnern den Spitznamen "Eisheilige." Vor allem aber hasste sie alle Männer und wappnete ihr Herz mit einem Eispanzer gegenüber der Liebe, weil sie als junges Mädchen von einem Mann enttäuscht wurde. Darunter musste auch ihre Schwester Sonja leiden, die sich nur heimlich mit ihrem Liebsten Uwe Schnaidt treffen konnte, der den Dorfarzt Tobias spielte. Während des Schwanks in drei Akten bevölkerten immer mehr originelle Figuren den Hof, angefangen vom Jungbauer Michael (Andreas Wentz), der vor seiner Verlobten Sofie (Sonja Schnaidt) geflüchtet war, über Klara, die Leiterin des Waisenhauses (Nadja Kieninger), bis hin zu dem Senioren-Ehepaar Alma und Nepomuk, das in unvergleichlicher Weise von Christine Hippach und Joachim Kieninger verkörpert wurde. Die Senioren versuchten mit List und Charme gemeinsam mit dem Knecht Ludwig und dem Brautwerber Fritz (Sebastian Haas) den Eispanzer der Bäuerin zum Schmelzen zu bringen und allen Verliebten zu ihrem Glück zu verhelfen. Doch die amüsanten Details werden nicht verraten, weil die Komödie noch drei Mal auf dem Spielplan steht.

Termine

Noch drei Mal wird das witzige Theaterstück "Die Eisheilige" aufgeführt, nämlich am 28. und 30. Dezember, sowie am 5. Januar, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es noch für alle drei Termine, aber nur an der Abendkasse, die jedes Mal um 19 Uhr geöffnet wird. (kim)