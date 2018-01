St. Georgen Tennis-Sport auf höchstem Niveau

Der Tennisclub St. Georgen stellt bei einer Besichtigung seine Tennisanlage vor

Im Hohwald befindet sich auf dem höchsten Punkt der Bergstadt ein außergewöhnlicher Verein. Hier liegt die Tennisanlage des Tennisclubs St. Georgen (TCSG). Das Gelände verfügt über sechs Freiplätze, drei Hallenplätze und ein renoviertes Clubheim. Die Tennisplätze auf der Außenanlage sind laut Tennisclub die höchstgelegenen Plätze Deutschlands.

Die Halle des Vereins wird in Erbpacht betrieben. Das bedeutet, das Grundstück gehört der Stadt und wird vom TCSG gepachtet. Somit hat der Tennisclub auch die Pflicht, alle Versicherungskosten zu tragen und die Anlage zu pflegen. "Die Tennishalle wurde Ende der 1980er Jahre nach einem großen Mitgliederzuwachs durch den landesweiten Tennisboom errichtet und 1992 eingeweiht", erklärt der Vereinsvorsitzende Thomas Wagner. Die Trainingshalle hat drei Plätze, die über einen Teppichboden mit Granulateinstreuung verfügen. Das ist sehr gelenkschonend und ermöglicht Rutschen wie auf einem Sand- oder Ascheplatz. "Unser Verein lebt von der Halle, die ein ganzjähriges Training ermöglicht", erklärt Wagner. Der TC ist ein breiter Verein und bietet vom Hobby- bis zum Wettkampfspieler ein großes Angebot. "Das ist natürlich mit viel Aufwand verbunden, aber wir betrachten das als Beitrag für die Gemeinschaft", betont der Vereinsvorsitzende. Die Halle wurde 2010 saniert. Um Kosten zu senken, verfügt sie unter anderem über eine automatische Lichtanlage und eine moderne Heizung mit Nachtabsenkung. "Auch die Platzbuchung wurde automatisiert", erklärt Wagner. Jedes Mitglied kann sich einen Platz per Internet bargeldlos buchen. So will der Verein für seine Mitglieder möglichst attraktiv sein.

Die gemütliche Gaststätte wird vom TC verpachtet und von Familie Music bewirtschaftet. Der Gastraum befindet sich direkt an der Halle. Durch die Fenster haben die Gäste einen tollen Blick auf die Tennisplätze in der Halle. "Das Restaurant hat für den Verein eine wichtige Funktion. Wir begrüßen hier unsere Gäste, treffen uns nach dem Training und tauschen uns aus", betont Wagner. Zusätzlich lebt der Verein von den Einnahmen: "Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Die laufenden Kosten und die Versicherungen decken wir durch die Mitgliedsbeiträge, Einnahmen durch Vermietung der Halle und durch Spenden", definiert Wagner.

Das Clubhaus des Vereins wurde 1973 zum 50-jährigen Vereinsjubiläum erbaut und 2012 saniert. Laut Thomas Wagner erfolgten die Sanierungsarbeiten ohne Zuschüsse, allein aus Eigenleistung. Es dient den Mitgliedern als Versammlungsort und ist nicht permanent in Betrieb. Das Gebäude verfügt über einen großzügigen Gastraum im oberen Stockwerk. "Von hier hat man im Sommer einen tollen Blick auf die Außenplätze", erzählt Wagner. Der Raum verfügt über einen Tresen und eine Küche zur Bewirtung von Gästen. Im Erdgeschoss befinden sich seit der Renovierung moderne Sanitäreinrichtungen. Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich eine Übungsballwand: "Hier können sich die Spieler warm spielen oder Einzeltraining ausüben", sagt der Vereinsvorsitzende.

Unterhalb des Clubhauses befindet sich ein Lagerraum, in dem die Maschinen und Werkzeuge des Vereins gelagert werden. "Die Maschinen brauchen wir für die Pflege unsere Anlage", erklärt Thomas Wagner. Die Sporthalle steht nämlich nicht nur den Vereinsmitgliedern, sondern auch dem Tourismus zur Verfügung. Um das breite Trainingsangebot sichern zu können, muss die Anlage möglichst gepflegt sein. "Die Pflege der Plätze gehört zu unseren laufenden Kosten", betont Wagner. Der Lagerraum liegt in unmittelbarer Nähe zur Außenanlage, sodass die Geräte nicht weit transportiert werden müssen.

Die gegenwärtig schneebedeckten Außenplätze grenzen direkt an das Clubhaus. Aktuell sind alle Netze abgebaut und die Linien winterfest abgedeckt. Doch im Frühjahr müssen sie wieder für die neue Saison vorbereitet werden: "Bei der Frühjahrsinstandsetzung kommt der alte Belag ab und wird durch zehn Tonnen frischen Belag ersetzt. Das ist ein riesiger Arbeitsaufwand", schildert Wagner. Bis auf den Hallenwart habe man keine angestellten Arbeiter, sodass Außenarbeiten möglichst ohne Fremdleistung absolviert werden können.

Durch das breite Angebot des TC sanken die Mitgliederzahlen nach dem nachlassenden Tennisboom nicht so stark wie bei anderen Vereinen. Das liegt auch am großen Einzugsgebiet, das laut Thomas Wagner bis Eschbronn reiche: "Wir haben hier mit unserer Halle eine komfortable Situation." Doch dafür müsse viel investiert werden. Letztendlich sei der Verein vergleichbar mit einem Wirtschaftsunternehmen, das für alle täglich zur Verfügung stehe.

Der Tennisclub

Der Tennisclub St. Georgen wurde 1923 gegründet und hat 340 Mitglieder, darunter 90 Kinder aller Altersklassen. Die Mannschaften spielen von der Bezirksklasse bis zur Oberliga. Ursprünglich bestand die Außenanlage aus drei Plätzen, bis diese auf sechs Freiplätze erweitert wurden. Die Hallensaison dauert von Oktober bis April, die Sommersaison auf der Außenanlage von Mai bis September (lsc).