St. Georgen Tauwetter und Regen: Die echte Gefahr lauert im Wald

Die Hochwassersituation ist in St. Georgen trotz der Regenfälle noch entspannt. Doch einen Waldspaziergang sollte man derzeit immer noch meiden.

Wo Schnee ist, ist auch Wasser. Das ist keine alte Bauernweisheit, sondern naturgegeben. Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage zieht derzeit ein Hoch mit milderen Temperaturen über das Land. Was wiederum zur Folge hat, dass die Niederschläge in Form von Wasser statt Schnee vom Himmel fallen. Die milden Temperaturen begünstigen zudem, dass die Schneemassen wegtauen. Während in anderen Regionen derzeit deshalb die Wasserpegel in Bächen und Flüssen steigen und teilweise Hochwasseralarm ausgegeben wird, ist die Situation in St. Georgen noch entspannt.

Wie Bauhofleiter Hanspeter Boye am Dienstag auf Anfrage mitteilte, gibt es keinen Grund zur Besorgnis. "Statt der vorhergesagten 50 Liter pro Quadratmeter ist nur die Hälfte niedergegangen." Auch der Klosterweiher kam dem Uferrand bei weitem nicht so nahe wie vor rund drei Wochen. Lediglich in Peterzell im Bereich des Mühlbachs stieg das Wasser an. Um eine dortige Firma zu schützen, hat die Feuerwehr dort dem Wasser den Weg gezeigt. Die Bauhofmitarbeiter können nach den tagelangen Winterdiensteinsätzen somit erst einmal verschnaufen. Zumindest, was den Winterdienst betrifft. "Ansonsten sind die Auftragsbücher voll", so Boye.

Währenddessen zeigt das milde Wetter allgemein eine ganz andere Gefahr. So ist ein Spaziergang im Wald nach wie vor keine gute Idee. Davon rät Förster Thomas Leser ab. "Ich hoffe, dass es nicht zu stark windet. Momentan stellen lose und abgebrochene Äste in den Bäumen eine Gefahr dar." Zudem können insbesondere Flachwurzler wie die Fichte durch den aufgeweichten Waldboden bei stärkerem Wind umstürzen. Wie Leser sagt, ist die Situation erst dann wieder problemlos, "wenn der Waldboden abgetrocknet ist und ein leichter Wind die losen Äste aus den Bäumen gefegt hat." Dies könne seiner Einschätzung nach bei trockener Witterung mindestens eine Woche dauern. Wer derzeit nicht unbedingt im Wald zu tun hat, sollte deshalb noch auf einen Waldspaziergang verzichten "oder zumindest die Baumwipfel im Auge behalten."

