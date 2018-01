St. Georgen Sturmtief Burglind wirft Bäume um

Sturmtief „Burglind“ sorgt am Mittwoch in und um St. Georgen für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Straßenmeistereien. Ab 7 Uhr waren die Rettungskräfte im Einsatz, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. Die Forstverwaltung warnt davor, in den Wald zu gehen.

Am Storzenberg in St. Georgen blockierte ein Baum am frühen Morgen die Fahrbahn in Höhe des ehemaligen Nachtcafés. Auch die Verbindungsstraßen im Hochwald, von Peterzell Richtung Langenschiltach und Langenschiltach Richtung Reichenbach waren durch umgestürzte Bäume blockiert. In Peterzell fuhr ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum, der Mann blieb unverletzt. Die Bundesstraße 33 war zwischen St. Georgen und Nußbach nach einem umgestürzten Baum ebenfalls zeitweise blockiert.

In der Bärlochtalstraße in Peterzell stürzte eine Fichte aus einem Garten auf ein benachbartes Hausdach. In der Martin-Luther-Straße stürzte ein Baum ebenfalls auf ein Hausdach. Heftiger Regen erschwerte die Arbeiten der Einsatzkräfte.

Für Revierförster Thomas Leser war eine Schadensabschätzung am Mittwoch unmöglich. "Heute fahre ich nicht in den Wald, das ist lebensgefährlich", sagte er. Erst wenn der Wind nachlässt, möchte er sich am Donnerstag oder Freitag ein Bild von der Situation verschaffen. Einzelne Baumwürfe seien ihm im Bereich Seebauernhöhe und im August-Springer-Weg gemeldet worden: aus Forstsicht noch keine beunruhigende Situation. Witterungbedingt sei die Schadensgefahr nicht zu unterschätzen. Nach den starken Regenfällen sind die Böden aufgeweicht, Bäume könnten entwurzelt werden.

Der Bauhof hat am Mittwoch auch die Hochwassergefahr im Blick. Der Brigachpegel sei etwas angestiegen, sagte Manuel Bürkle. Neuralgische Stellen werden deshalb abgefahren und kontrolliert. Den ersten Einsatz hatte der Bauhof gegen 7.30 Uhr auf der Storzenberg-Straße, wo ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn geräumt wurde. Zwischen Schmidt Technlogy und Landesstraße wurde wegen des Sturms eine Straßensperrung aufgebaut. Bei den Einsätzen sprechen sich Bauhof und Feuerwehr ab. Mühe hatten Bauhofmitarbeiter am Vormittag auf der Gerwig-Straße einen Gullydeckel zu öffnen. Am Nachmittag, so Bürkle, werde man mit schwererem Gerät das Problem lösen.

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreisforstamt warnt davor, dass das Betreten der Wälder während und auch nach dem Sturm lebensgefährlich ist. Der Boden ist vom vielen Niederschlag aufgeweicht und es muss damit gerechnet werden, dass weiterhin Bäume umstürzen und abgebrochene Äste von den Bäumen fallen. Das Kreisforstamt appelliert an die Bürger, dass sie in den nächsten Tagen den Wald und vor allem abgesperrte Bereiche zum eigenen Schutz meiden.