St.Georgen Sturmschäden durch "Burglind": Wald bleibt extrem gefährlich

Wegen vieler umgestürzter Bäume nach dem Sturmtief "Burglind" warnt Forstrevierleiter Thomas Leser vor dem Betreten der Wälder. Auch in der Stadt mussten Bäume wegen Sturmschäden gefällt werden.

St. Georgen (kbr) Das Betreten der Wälder rund um St. Georgen bleibt weiterhin sehr gefährlich. Rings um die Bergstadt hat Orkan "Burglind" viele Bäume beschädigt oder sogar zu Fall gebracht. Der Wintersturm war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometer zu Jahresbeginn über Westeuropa gezogen und hat alleine in Deutschland Schäden in Höhe von 200 Millionen Euro angerichtet.

Auch eine Woche nach dem Sturm warnt Forstrevierleiter Thomas Leser eindringlich vor dem Betreten des Waldes. "Der Wald bleibt weiterhin extrem gefährlich. Es gibt viele abgebrochene Äste und entwurzelte Bäume, die im aufgeweichten Boden keinen Halt finden. Da genügt ein kleiner Windstoß und der Baum fällt um", erklärte Leser. Insgesamt seien 2 000 Festmeter Holz gefallen, berichtete der Forstrevierleiter. Das entspricht etwa zwei Bäumen pro Hektar Wald. Trotzdem sei sein Revier glimpflich davon gekommen. "Die Schäden halten sich in Grenzen, weil wir einen relativ hohen Tannenanteil haben", sagte Thomas Leser. Tannen bilden tiefe Pfahlwurzeln, die im Gegensatz zu den Flachwurzeln der Fichten deutlich stabiler sind und auch vom aufgeweichten Waldboden nicht betroffen sind.

Die Sturmschäden sind rings um die Bergstadt immer noch deutlich zu sehen. Überall im Wald liegen teils dicke Äste, die von "Burglind" abgebrochen wurden. Im Röhlinwald ging eine gut 20 Meter hohe Fichte zu Boden, die mit ihrem Wurzelwerk fünf weitere Jungtannen entwurzelte. In Oberkirnach am Hagzinkenweg lagen zwei weitere Fichten auf einer Weide am Waldrand. Und auch im Hirzwald gibt es einige umgeknickte Bäume. Auch in der Kernstadt hat "Burglind" ihre Spuren hinterlassen. Im Stadtgarten mussten Mitarbeiter des Bauhofes am Dienstag zwei Bäume wegen Sturmschadens fällen. Mehrere armdicke Äste der gut 30 Jahre alten Bäume waren abgebrochen und hingen in den vergangenen Tagen über dem Fußweg des Minigolfplatzes, der deswegen gesperrt werden musste.