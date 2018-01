vor 4 Stunden Kevin Rodgers St. Georgen Stromausfall: Blitz schlägt in Trafohäuschen ein

Ein Blitzschlag in einem Trafohäuschen in der Schillerstraße hat am Mittwochvormittag in zwei Straßenzügen für einen etwa einstündigen Stromausfall gesorgt. Mittlerweile konnten Techniker die Stromversorgung wiederherstellen.