St. Georgen Strafverfahren eingeleitet: Drohnenflug über Brandstelle hat ein Nachspiel

Der Einsatz einer Drohne über der Brandstelle im Stockwald am Sonntagabend könnte vor Gericht landen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat gegen den Drohnenpiloten ein Strafverfahren eingeleitet.

Es besteht der Verdacht, der 32-Jährige habe sich des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, der Behinderung von hilfeleistenden Personen und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zuschulden kommen lassen.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen haben Beamte der Kriminalpolizei in Villingen die Sachbearbeitung übernommen und erste Zeugen befragt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen handelte es sich bei der ferngesteueten Drohne um ein kennzeichnungspflichtiges Fluggerät, das nicht pilotenscheinpflichtig ist.

Am Sonntagabend war gegen 18.50 Uhr in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen "Am Schwanen" ein Brand ausgebrochen. Während der Rettungs- und Löschmaßnahmen kreiste eine ferngesteuerte Drohne über dem Brandort. Die Bewohnerin, eine 77-jährige Frau, war mit dem Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen worden. Sie sei immer noch schwer verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte Polizeisprecher Harri Frank.

Er gab auf Nachfrage Auskunft über den gegenwärtigen Ermittlungsstand. Demnach werde der Lenker der Drohne mit den Vorwürfen konfrontiert und vernommen. Momentan sammelt die Polizei Beweismittel. Im vorliegenden Fall dürften dies Bild- und Filmaufnahmen sein, die am Sonntagabend entstanden. Gesammelt werden zudem die Aussagen von Beteiligten am Sonntagabend, also von Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Die Zusammenstellung der Anzeige, die der Staatsanwaltschaft übermittelt wird, dürfte noch mehrere Tage in Anspruch nehmen, verdeutilchte Frank.

Der Staatsanwaltschaft obliegt es dann, diese Anzeige dahingehend zu überprüfen, ob Anklage erhoben wird. Alternativ wäre auch ein Strafbefehl, sprich ein zu zahlender Geldbetrag odr die Einstellung des Verfahrens möglich. "Wir stehen noch ganz am Anfang des Verfahrens", betonte Frank. Von einem Gerichtsverfahren sei man noch weit entfernt.