St. Georgen Sternsinger gehen wieder von Tür zu Tür

Fünf Gruppen besuchen Familien. Corsin Kleiner ist Organisator der Aktion.

Seit Dreikönig sind die Sternsinger in St. Georgen unterwegs, abschließend am darauffolgenden Sonntag. Fünf Gruppen fanden sich, um neben Haushalte im Stadtgebiet auch solche in Peterzell bis zum Schoren zu besuchen. Die Organisation der Sternsingeraktion hat Corsin Kleiner übernommen. Als weiterer Helfer ist Thomas Eisele auch dabei. Vor allem auch, um die Sternsängergruppe auf längeren Strecken mit dem Auto an ihr Ziel zu bringen. Es bedarf einer guten Vorbereitung, denn gegen 18 Uhr sollen die Sternsänger wieder ihren Ausgangspunkt in der Unterkirche erreichen.

Die drei Könige kommen stilsicher daher. Caspar, Melchior und Balthasar werden angeführt vom Sternträger. Sinnbildlich folgen die Weisen aus dem Morgenland dem Stern, der sie zur Geburtsstätte Jesu führt. Die Gruppe, die mit Thomas Eisele unterwegs ist, steuert das Haus von Karl Braun an. Nach dem Klingeln meldet sich eine freundliche Stimme und die Sternsinger erhalten Einlass. In der guten Stube wird sich zügig aufgestellt und mit dem Sternsingerlied begonnen. Für die Spende war dann der Hausherr zuständig und so wie die Sternsinger gekommen sind, so entschwanden sie wieder bis an die Haustüre. Dort schrieb Thomas Eisele die neue Jahreszahl am 20*C+M+B 18 auf den Türrahmen. Übersetzt stehen die Buchstaben für Herr, segne dieses Haus.