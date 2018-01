St. Georgen Starkregen führt zu Überflutungen

Mehrere Straßen auf der Gemarkung St. Georgen eitweise nicht passierbar

Die Nachwirkungen des Sturmtiefs "Burglind" und folgender Dauerregen haben am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag auch im Bereich St. Georgen zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Die Landesstraße 175 zwischen St. Brigach und Hochwald wurde zeitweise überflutet. Auch die Straße Gsod in St. Georgen war nicht mehr passierbar.

Am Ortsausgang St. Georgen in Richtung "Hiesemicheleshöhe“ wurde ebenfalls eine Straße überflutet.

Bis knapp unter die Uferkante trat der Klosterweiher in St. Georgen aufgrund des Dauerregens in der Nacht auf Freitag. Nur rund zehn Zentimeter fehlten und der Naturbadesee wäre über das Ufer gertreten. Am Freitagvormittag beruhigte sich die Wetterlage.

