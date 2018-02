St. Georgen Stadtmusik wächst und lobt betont den neuen Dirigenten

Das junge Vorstands-Team erntet die ersten Früchte. Und: Große Komplimente für die bisherige Arbeit erhalten.

St. Georgen – Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Stadtmusik. Ein neues Vorstandsteam, die erfolgreiche Suche nach einem neuen Dirigenten und gleich zwei neue Kooperationen haben dem Musikverein einen deutlichen Schub nach vorne verpasst.

"Die Familie Stadtmusik wächst monatlich", sagte Patrick Hilpert, der zusammen mit Lisa Reuter und Simon Gronau das Vorstandstrio bildet. Grund dafür ist, dass die Stadtmusik im vergangenen Jahr zunächst eine Kooperation mit der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen eingegangen ist, bei der Synergieeffekte beider Vereine genutzt werden. So übernimmt die Jugendmusikschule die Ausbildung der Stadtmusikjugend, Jugendmusikschüler haben bei der Stadtmusik die Gelegenheit, im Ensemble zu spielen.

Als Glücksfall bezeichnete Hilpert, mit Slawomir Moleta einen "Top-Mann gefunden zu haben, der musikalisch und menschlich super zu uns passt." Moleta sei es maßgeblich zu verdanken, dass die Mitgliederzahl stetig wächst. "Er karrt die jungen Musiker ran." So wuchs das Jugendensemble von zehn auf derzeit über 30 Mitglieder. Auch das Hauptorchester kann bereits Zuwächse verzeichnen. Seit Januar dieses Jahres hat die Stadtmusik im Jugendbereich zudem eine Kooperation mit der Jugendkapelle des Musikvereins Unterkirnach. "Es ist schwierig, im Jugendbereich ein spielfähiges Orchester zusammenzubekommen", so der Vorsitzende. Mit dieser neuen Außendarstellung, unter anderem wurde der Internetauftritt überarbeitet, will die Stadtmusik wieder deutlich mehr Präsenz zeigen. Im vergangenen Jahr präsentierte sich die Stadtmusik bei 20 Auftritten und war bei acht weiteren Aktivitäten dabei.

So wurde unter anderem im Tonstudio des bisherigen Dirigenten Jürgen Frommherz der Narrenmarsch für die Narrenzunft aufgenommen, ein Verein, zu dem die Stadtmusik seit vielen Jahren ein gutes partnerschaftliches Verhältnis pflegt, wie Hilpert betonte. Ein Auftritt, der ihm jedes Jahr am Herzen liegt ist zudem das Konzert im Lorenzhaus.

Lisa Reuter vom Vorstandsteam berichtete über die Jugendarbeit. Der erste Auftritt beim Festkonzert sei gut angekommen, zudem unternahmen die jungen Musiker kleinere Aktivitäten zum besseren Kennenlernen. Für dieses Jahr seien weitere Auftritte des Jugendensembles geplant.

"Ihr habt alles richtig gemacht", bescheinigte der frühere Vorsitzende Holger Spult bei der Entlastung dem jungen Vorstandsteam, das seine erstes Jahr erfolgreich hinter sich gebracht hat.

Bei den Wahlen wurden Vizekassierer Marc Philip Goeb, zweiter Schriftführer Guido Santalucia und Herbert Reuter als Vertreter der Passiven im Amt bestätigt. Neu gewählt wurden Birk Räuber als Notenwart und Gina Gentner als Jugendwart. Manfred Meder wurde als Kassenprüfer gewählt.

Bei den Ehrungen wurden Estelle Frommherz und Sebastian King für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Das Amt der Jugendkoordinatorin, das Karola Erchinger viele Jahre innehatte, wurde durch die Kooperation mit der Jugendmusikschule aufgelöst. Sie erhielt ein Präsent.

Die Konzerte

Die Stadtmusik hat für dieses Jahr bereits einige feste Auftritte. Dazu gehört die musikalische Begleitung beim Maibaum aufstellen am 1. Mai, die Fronleichnamsprozession am 3. Juni und die Auftritte beim Stadtfest am 7. und 8. Juli. Am Sonntag, 16. Dezember, findet das Festkonzert in der Stadthalle statt. (spr)