Auf die Teilnehmer warten in diesem Jahr auch eine neue Streckenführung sowie eine geänderte Laufroute. Mit den Veränderungen sollen mehr Freizeitläufer an den Start gebracht werden.

Wenn die Musik von der Bühne auf dem Marktplatz durch die ganze Innenstadt zu hören ist, die Bergstädter ihr Glück bei einer Tombola herausfordern und die sportlichen unter ihnen durch das Stadtgebiet laufen, dann ist wieder Stadtfest-Zeit in St. Georgen. Die Planungen für das Fest, das am 7. und 8. Juli stattfindet, laufen derzeit auf Hochtouren.

An dem Juli-Wochenende wird es dann ein vielfältiges Programm geben: "Das Fest dient auch dazu, Leute von außerhalb in die Stadt zu bringen", sagt Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des Turnvereins, der den Stadtfestlauf ausrichtet.

Altbewährtes und Veränderungen

Bei dem Rahmenprogramm wird auf Altbewährtes gesetzt: "Es gibt wieder Unterhaltung auf dem Marktplatz und in der Schulstraße", sagt Melanie Reinl von der Stadtverwaltung. Auch die jährliche Tombola wird deshalb wieder stattfinden. Der Hauptpreis: ein Kleinwagen. Ganz genau steht das Programm derzeit noch nicht fest.

Für den achten Stadtfestlauf, der am 7. Juli im Rahmen des Festes stattfindet, sind die Flyer hingegen bereits gedruckt und diese versprechen einige Neuerungen. Aus dem bisherigen Nordic-Walking-Lauf wird in diesem Jahr der St. Georgener Gesundheitslauf. "Dabei geht es weniger um den Wettkampf, sondern vor allem um den Spaß am Laufen", erklärt Mengesdorf.

Ein Lauf für Jedermann

Die Teilnehmer bekommen ihre Zeit zwar gesagt, es würden aber keine Siegerlisten ausgehängt werden. Die Organisatoren hätten sich wegen der Nachfrage von Freizeitläufern für den Gesundheitslauf entschieden. "Es kann jeder so laufen, wie er will", sagt Mengesdorf. Der Zehn-Kilometer-Lauf findet ohne Altersbegrenzung statt. Die Preise werden anschließend verlost.

Damit reagieren die Organisatoren auch auf die mangelnde Teilnahme am Nordic-Walking-Lauf. "Wir gehen jetzt neue Wege", sagt Hansjörg Staiger, Vorsitzender des Fördervereins des Turnvereins. Bei dem 10,5-Kilometer-Lauf auf Wettkampf-Niveau würden sich Freizeitläufer vor der Teilnahme scheuen. "Da haben wir starke Läufer am Start", gibt Mengelsdorf zu. Vor allem Freizeitläufer sollen mit dem Gesundheitslauf nun für den Stadtlauf mobilisiert werden: "Wir wollen ältere Leute und auch Anfänger für die Teilnahme motivieren", sagt Mengesdorf.

Strecke wird grüner

Neu ist in diesem Jahr auch die Streckenführung des Fünf-Kilometer-Laufs. Bisher führte der Lauf ab dem Rathaus durch die Stadt auf die Halde und zurück über die Roßbergstraße. Jetzt orientiert sich der Verlauf an der Zehn-Kilometer-Strecke, die bereits durch den Hochwald führt. "Wir haben die bisherige Strecke auf Höhe des Wagschachenparkplatzes verbunden, sodass es nun eine Fünf-Kilometer-Strecke gibt", sagt Reinl.

Statt zwei Runden durch die Straßen der Innenstadt, laufen die Teilnehmer nun einen großen Teil ihrer Runde im Hochwald. "Das ist viel schöner zum Laufen", sagt Mengesdorf. 502 Läufer sowie etwa 130 in den Bambini-Läufen haben im vergangenen Jahr das Ziel erreicht. Damit ist die Zahl stabil geblieben. "Wir sind damit sehr zufrieden", sagt Mengesdorf. Über moderne Technik mit Funkgeräten wird die Laufzeit der Teilnehmer gemessen. Die Sieger werden geehrt und die Laufzeiten finden sich anschließend im Internet. Doch auch alle Läufer fernab des Wettkampfniveaus sollen in diesem Jahr an der Startlinie am Rathaus loslaufen dürfen.

Online-Anmeldung

Die Anmeldung für die sieben verschiedenen Läufe ist ab dem Wochenende auf der Internetseite der Stadt möglich. Für die Anmeldungen fallen für folgende Läufe Organisationsbeiträge an: Der Schülerlauf kostet drei Euro, der Fünf-Kilometer-Lauf fünf Euro, der 10,5-Kilometer-Lauf kostet ebenso wie der Halbmarathon zehn Euro. Für den St. Georgener Gesundheitslauf sind acht Euro fällig. Die Anmeldung ist bis zum 25. Juni möglich. Nachmeldungen können noch bis eine Stunde vor dem Lauf im Rathaus getätigt werden.(ww)