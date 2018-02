St. Georgen Stadtbrandmeister Kleiner lobt seine Kameraden

Abteilungsversammlung in Langenschiltach: Bedeutung der Ausbildung wird betont

Langenschiltach (rib) "Ihr seid eine wichtige Säule im St. Georgener Brandschutz", lobte Stadtbrandmeister Christoph Kleiner seine Kameraden von der Abteilungswehr Langenschiltach an deren Jahreshauptversammlung. Er ermutigte in seinem Grußwort die Truppe, mit Ausbildung und technischen Anforderungen weiterhin aktiv dran zu bleiben.

Abteilungskommandant Manfred Aberle übermittelte seinen Kameraden die Grüße von Ortsvorsteher Wilhelm Müller, der krankheitsbedingt absagen musste. Aberle bedankte sich bei der Abteilungswehr für ihre Bereitschaft und ihren Einsatzwillen das ganze Jahr über, um Menschen, Tiere und Sachschaden in Not geraten oder abgewendet werden müssen. Im vergangenen Jahr war die Abteilungsfeuerwehr zehn Mal im Einsatz. Neben Sturmschäden und Verunreinigungen, wurden sie von der St. Georgener Wehr in einem Brandfall nach alarmiert und sie verhinderten bei einer Rauchentwicklung den Brandausbruch im Dorf.

Schriftführer Markus Storz ergänzte die Angaben mit seinem Bericht. Zu den Einsätzen summierten sich 13 Probenabende, zwei Ausbildungsabende, die Herbstabschlussprobe und die Hauptprobe der Stadtfeuerwehr. Außerdem besuchten einzelne Mitglieder weiterführende Lehrgänge. Eine ausgeglichene Kasse präsentierte Maximilian Aberle, der einstimmig entlastet wurde. Für das laufende Jahr sollen die Ausstattung von Einsatz- und Dienstkleidung erweitert werden, verschiedene Werkzeuge und Adalitlampen angeschafft werden, gab Aberle einen Ausblick. Da er die Feuerwehr verlässt, wurden vorgezogene Wahlen notwendig. Markus Storz wird künftig die Kassengeschäfte führen und Matthias Müller übernimmt für die nächsten vier Jahre das Amt des Schriftführers. Außerdem beförderte Abteilungskommandant Manfred Aberle Philipp Götz zum Oberfeuerwehrmann.

Philipp Götz berichtete über einen verbesserten Probenbesuch von nun 77,2 Prozent. Ernst Reuter und Daniel Schwenk fehlten nie und erhielten ein Geschenk. Manfred Aberle entließ mit herzlichen Worten Altersobmann Oskar Kieninger in den Ruhestand, seine Position wird Fritz Fleig übernehmen.