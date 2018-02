St. Georgen Stadt gibt Preisträger der "Flower Power"-Aktion bekannt

Die Stadt hat die drei Gewinner bekannt gegeben, die ihren Liebsten zum Valentinstag faire Rosensträuße geschenkt haben.

Die zweite Rosenaktion zum Valentinstag ist auf eine positive Resonanz gestoßen. Knapp 100 fair gehandelte Rosensträuße gingen in St. Georgen am 14. Februar über die Ladentresen. Gestern hat die Stadtverwaltung die drei fairen Rosenkäufer bekannt gegeben, die sich über ihre Gewinne freuen können. Beim Gewinnspiel zur „Flower Power“-Aktion gibt es drei Gewinner: Hakan Öztürk freut sich über den ersten Preis, einen fairer Warenkorb im Wert von 40 Euro. Der zweite Preis, ein fairer Warenkorb im Wert von 30 Euro, geht an Robin Kölz und den Gutschein vom Café Bohnenheld geht als dritter Preis an Familie Wodarz.

Die Aktion sollte den Kunden vor allem ins Bewusstsein rufen, dass die Frauenrechte auf Blumenfarmen in Ostafrika und Lateinamerika oftmals missachtet werden. Die Arbeiterinnen kennen ihre Rechte als Arbeitnehmer oft nicht. Niedrige Löhne und mangelnde Arbeitssicherheit verschlechtern zudem ihre Situation. Die Fairtrade-Standards schreiben Mindestlöhne, feste Arbeitsverträge mit Mutterschutz und einheitliche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit vor. Mit der Fairtrade-Prämie realisieren die Farmen zudem Schulungen und Führungskräfte-Workshops für Frauen. Ziel ist es, dass Frauen ihr Einkommen und ihre Chancen aus eigener Kraft verbessern können.