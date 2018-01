St. Georgen St. Georgenerin schwimmt auf Bora Bora mit Haien

Die Schwarzwälderin Irene Franke schwärmte in der Stadtbibliothek vor 40 Besuchern über ihre Reise um die Welt. Die hatte sie 2017 unternommen.

"Unterwegs habe ich einen Blog geschrieben und als ich wieder zu Hause war, einen Bildband über meine Erlebnisse verfasst", eröffnete die Autorin ihre Präsentation. Sie zeigte den Anwesenden das umfangreiche Buch mit zahlreichen Fotos, das auch bestellt werden kann.

Und dann begann eine bunte Bildershow mit zauberhaften Landschaften und malerischen Städten. Auch die Referentin war auf manchen Fotos zu sehen, aber nie allein, sondern immer in Begleitung. "Hier bin ich mit dem Kapitän unterwegs oder da wird mit dem Taxifahrer ein wenig geflirtet", lockerte Franke ihren Bericht auf, was allgemeines Schmunzeln hervorrief. Bei der Schilderung der Schiffsreise, die an der Riviera in der italienischen Hafenstadt Savona begann und dort auch endete, vergaß die Bergstädterin nie, die verschiedenen Stationen in historischen Dimensionen und weiteren Einzelheiten vorzustellen.

Über Marseille in Frankreich und Barcelona in Spanien ging die Reise weiter zur modernen Stadt Casablanca in Marokko. Nach drei Bordtagen konnten die Passagiere einen Kurzbesuch im Inselstaat Kap Verde an der Westküste von Afrika machen.

Nach der Fahrt über den atlantischen Ozean wurde Brasilien und Argentinien erreicht. "Bei der Umrundung von Kap Hoorn, der Südspitze Südamerikas, ging es aber nicht stürmisch wie angekündigt, sondern ganz friedlich zu", freute sich Franke. "Dort am Ende der Welt konnten wir eine Bilderbuch-Landschaft bewundern, wo Pinguine und Kormorane leben", strahlte sie und ließ mit ihren Bildern das Publikum an ihren Erlebnissen teilhaben.

Ausführlich wurde von Chile berichtet, bevor die Reise durch die Südsee nach Australien begann. "Die Osterinsel mit den kolossalen Steinfiguren waren eindeutig das Highlight unserer Reise", formulierte die Seniorin. Und Polynesien sei das Paradies auf dieser Erde, wie sie weiter betonte. Dort wurden die Passagiere nicht nur mit Musik und Tänzen empfangen, sie durften auch mit Rochen und Haifischen im Meer schwimmen. Das sei ein gigantisches Erlebnis gewesen.

Die Fahrt ging weiter nach Neuseeland und Australien über Sri Lanka und Indien bis nach Dubai und Jordanien, wo nach dem Suez-Kanal das Mittelmeer erreicht wurde. In Rom konnte sie nicht den Petersdom besichtigen, weil sich ellenlange Touristenschlangen auf dem Petersplatz drängelten. "Das fand ich sehr schade", schloss Irene Franke ihren spannenden Reisebericht. Die Leiterin der Stadtbibliothek, Lucia Kienzler, überreichte ihr ein Geschenk, bevor dann vom Publikum noch zahlreiche Fragen gestellt wurden.