St. Georgen St. Georgenerin fährt mit dem Schiff einmal um die ganze Welt

Ein Lebenstraum geht für Irene Frank in Erfüllung. Sie schreibt ein Buch über ihre Erlebnisse. Vortrag am 15. Januar in der Stadtbibliothek

St. Georgen (kim) Reisen ist das schönste Hobby für Irene Frank. "Früher bin ich öfter mit meinen beiden Kindern verreist, aber damals haben wir nur Städtereisen in Deutschland unternommen", erzählt sie . Später sei sie manchmal mit dem Flugzeug in andere Länder geflogen und habe dadurch schon viel von der Welt gesehen. "Jetzt bin ich zum ersten Mal mit dem Schiff gereist und habe gleich eine Reise um die Welt gewagt", freut sich die Bergstädterin, die zur Zeit in Altersteilzeit ist.

Insgesamt lebte sie 107 Tage auf den Meeren dieser Welt und fühlte sich dabei pudelwohl. "Das ist die angenehmste Art, zu verreisen, man muss keine Koffer packen oder das Hotel wechseln und das Bett hat man immer dabei", argumentiert Franke. Am 6. Januar 2017 ging die große Reise auf dem Kreuzfahrtschiff in Savona los und bis zum 22. April schaukelten die Passagiere auf hoher See. Die ersten Stationen hießen Marseille und Barcelona, über Marokko ging es über den Atlantik bis nach Südamerika. Sogar Australien wurde angesteuert sowie Städte in Indien, um dann über den Suezkanal wieder ins Mittelmeer zurückzukehren, wie die Seefahrerin begeistert berichtet.

Dazu nennt sie beeindruckende Zahlen. "Unser Schiff war fast 300 Meter lang und 32 Meter breit." Mit 13 Gäste-Decks ragte die kleine Seestadt, die mehr als 2800 Passagiere beherbergen könne, in die Höhe. Zusätzlich waren noch fast 1000 Mitarbeiter auf dem Schiff, die sich um das Wohl ihrer Gäste kümmern. "Mit ungefähr 23 Knoten, das sind circa 43 Stundenkilometer, schipperten wir mehr als drei Monate über das große Wasser", schildert Franke. Von sieben Weltmeeren erlebten die Reisenden fünf, sie waren auf fünf Kontinenten, ankerten in 35 Häfen und besuchten 20 Länder.

"Auf dem Schiff war alles gigantisch, es gab Luxus ohne Ende und das Essen war fantastisch", schwärmt die Ruheständlerin noch heute. Die größte Reisegruppe seien deutschsprachige Passagiere gewesen. Man konnte deshalb auch schnell neue Freunde gewinnen und mit ihnen Landausflüge machen. "Auf dem Schiff war es auch nie langweilig, es gab Kino, Theater, Casino, Diskothek, Bibliothek, eine Kapelle, eine Einkaufsmeile, drei Pools und zahlreiche Veranstaltungen", informiert Irene Franke begeistert.

Erst wollte sie über ihre Weltreise nur ein Tagebuch schreiben, doch ihr Sohn Thorsten richtete ihr einen Blog ein, der inzwischen fast 25 000 Mal aufgerufen wurde. Die mit vielen Fotos garnierten Beiträge liegen als Reisetagebuch bereit. Sie werden von der Bloggerin am 15. Januar um 19 Uhr in der Stadtbibliothek St. Georgen präsentiert. Dort kann auch ein Bildband über die Reise erworben werden.

Die Reise im Internet:: www.irenesblog.de.