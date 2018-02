St. Georgen St. Georgener Skilifte haben am Wochenende geöffnet

St. Georgener Skilifte haben am Wochenende geöffnet

Trotz der eher geringen Schneehöhen haben die Lifte rund um St. Georgen an diesem Wochenende geöffnet.

Wintersportler können vor der Haustür loslegen. Schon gestern war der Brigachlift in Betrieb. Derzeit liegen auf den Pisten etwa 15 Zentimeter Schnee. Die Pistenbedingungen sind trotzdem gut und das Wetter stabil. Laut Hinweis der Tourist-Info öffnet auch der Kesselberglift am heutigen Samstag und morgen von 9 bis 18 Uhr. Betriebszeiten weiterer Lifte im Skigebiet haben sich gestern auf deren Homepages nicht erschlossen. Es empfiehlt sich ein Blick auf die Seite www.dasferienland.de. Dort sind die Zeiten in der Rubrik "Aktivitäten" vermerkt.