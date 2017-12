St. Georgen St. Georgener Phono-Tradition stellt sich im Internetradio vor

Reinschalten am zweiten Weihnachtsfeiertag: PE und Dual sind Thema bei der Vinyl-Weihnacht von radioeins.

St. Georgener Phonotechnik im Früher und Heute: Das interessiert zum Jahresende auf mehreren Kanälen. Wolfgang Epting, Geschäftsführer der Firma WE Audio Systems, hatte unlängst Besuch von zwei ganz unterschiedlichen Medien mit gleichem Anliegen. Sowohl die Welle radioeins des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), als auch das Schallplatten-Heft Mint schickten Reporter mit Kuli, Block, Kamera und Aufnahmegerät in den Schwarzwald. Heraus kam, so sagt Epting anerkennend, eine interessante Übersicht dessen, was sich in St. Georgen und Umgebung in der Szene tut.

Während das November-Heft von Mint nur gegen den handelsüblichen Obolus zu beziehen ist, ist die Radioreportage aus dem Schwarzwald am zweiten Weihnachtsfeiertag kostenlos über Internetradio zu hören. radioeins lädt von 9 bis 12 Uhr zur Vinyl-Weihnacht und stellt den Hörern die legendären Firmen Perpetuum-Ebner (PE) und Dual vor.

Dass deren Geschichten noch nicht zu Ende geschrieben sind, zeigte schon im September der Besuch des vierköpfigen Mint-Teams. Für eine mehrseitige Hochglanzreportage führte die dreitägige Reise in der Hifi-Herzkammer Deutschlands in die Region Karlsruhe, aber auch in Richtung Freiburg. Einen Tag waren die Vinylenthusiasten hier in der Region unterwegs. Sie unterhielten sich mit Alfred Fehrenbacher, der analoge Dual-Plattenspieler produziert, und Wolfgang Epting, der in seiner Plattenspieler-Manufaktur an der Bahnhofstraße die PE-Tradition wiederbelebt. Nicht fehlen durfte an diesem Tag ein ehrfurchtsvoller Besuch im MPS-Studio in Villingen.