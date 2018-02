St. Georgen St. Georgener Fasnetlieder gibt's jetzt für alle

Das Fohrebobbele- und das Burgerlied sind ab sofort auf CD erhältlich. Acht engagierte Katholiken machen den Narren so ein besonderes Geschenk.

St. Georgen – Rechtzeitig zur heute beginnenden Straßenfasnet erscheint eine Fasnet-CD mit dem St. Georgener Fohrebobbelelied und dem St. Georgener Burgerlied. Herausgeber sind jedoch nicht die Narren selbst, sondern eine Gruppe Katholiken, die die Textversionen der beiden Lieder eingesungen haben.

"Ihr Bürger höret alle her, das Lied, das ist bestimmt nicht schwer": Das sind die ersten Textzeilen des St. Georgener Fohrebobbeleliedes. Wer wissen will, wie das Lied weitergeht, kann dies jetzt auf einer Fasnet-CD anhören und dazu selbst lautstark mitsingen. Corsin Kleiner ist einer der Initiatoren der Fasnet-CD. Er erzählt, wie es zur Fasnet-CD kam. "Die Idee ist bereits vor zwei oder drei Jahren entstanden. Als wir in der Unterkirche nach dem Rosenmontagsumzug Musik abgespielt haben und unter anderem Villinger Fasnetslieder spielten, kam ein Besucher auf uns zu und fragte, ob wir keine St. Georgener Fasnachtslieder hätten", erinnert sich Kleiner. Die gab es wohl, jedoch existierte bis dahin lediglich vom Fohrebobbelelied eine Instrumentalversion, die die Stadtmusik aufgenommen hatte. Vom Burgerlied, das einst ein Spottlied auf die französische Belagerung während eines Krieges im 19. Jahrhundert war, und deren Melodie vielerorts, so auch in St. Georgen, gespielt wurde, gab es noch nicht einmal eine Tonaufnahme.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Narrenzunft im vergangenen Jahr wollten die Katholiken die Narrenzunft mit der CD überraschen. Im Januar 2017 fuhren "Voices of Auerhahn", wie sich die achtköpfige Truppe nannte, die teilweise aus Mitgliedern des katholischen Kirchenchors bestand, ins Tonstudio Oase nach Freiburg von Jürgen Frommherz, damals noch Dirigent der Stadtmusik. Dabei stellte Frommherz fest, dass es kein Playback des Burgerliedes gab. Die ließ Frommherz von einigen Stadtmusikern nachträglich einspielen, weshalb sich die Fertigstellung der CD um ein Jahr verzögerte.

Rechtzeitig zur diesjährigen Fasnet wurde die Fasnet-CD fertig. Darauf enthalten sind sowohl jeweils eine Version des Fohrebobbeleliedes und des Burgerliedes mit Text sowie eine Karaoke-Version, zu der die Narren in launiger und geselliger Runde selbst mitsingen können. Die Texte für beide Stücke sind im Booklet abgedruckt.

Im Verkauf

Die Fasnet-CD ist ab sofort bei der SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Buchhandlung Haas, an der Zentrale im Rathaus, bei der Narrenzunft und an den Elan-Tankstellen zum Preis von fünf Euro erhältlich. Außerdem wird die CD bei allen Fasnachtsveranstaltungen der katholischen Kirchengemeinde, so auch nach dem Gottesdienst am Fastnachtssonntag, verkauft. (spr)