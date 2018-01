St. Georgen St. Georgener Familie verzweifelt: Wer behandelt kranken Fünfjährigen?

In der Stadt gibt es keine Kinderarztpraxis mehr. Als ein fünfjähriger Junge krank wird, sucht sein Onkel in Rottweil und Villingen-Schwenningen nach einem Arzt. Fehlanzeige. Der Familie bleibt nur der Weg ins Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Sind Fünfjährige zu alt für den Kinderarzt, aber noch zu jung, um von einem normalen Allgemeinmediziner behandelt zu werden? Diesen Eindruck erweckt die Schilderung eines St. Georgener Bürgers, der auf der Suche nach einem Kinderarzt für seinen fünfjährigen Neffen auf eine Welle der Ablehnung für einen kleinen Patienten gestoßen ist.

Der Verzweiflung nahe schildert Teomann Braun aus St. Georgen, was ihm widerfahren ist. Als das fünfjährige Kind seines Bruders plötzlich erkrankte, wollten sie einen Kinderarzt aufsuchen. Doch sie fanden keinen. Dabei suchte Braun bereits im größeren Umkreis, weil er wusste, dass es in St. Georgen nach der Auflösung der hiesigen Kinderarztpraxis vor Ort keinen gab.

"Ich habe bei drei Kinderärzten in Rottweil und Villingen-Schwenningen angerufen. Überall sagte man mir, dass die Praxen außer Babys keine neuen Patienten mehr aufnehmen, weil sie übervoll sind", schildert Braun gegenüber dem SÜDKURIER. Dabei schienen die Telefonistinnen in den einzelnen Praxen die Absage ehrlich zu bedauern.

Am Ende blieb Teomann Braun und seinem Bruder, der erst vor Kurzem mit seiner Familie aus der Türkei nach St. Georgen gezogen ist, nichts anderes übrig, als den Rat einer Arzthelferin anzunehmen: Sie fuhren mit dem kranken Kind in die Kinderklinik am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Dort wurde der Knirps ambulant behandelt und konnte das Krankenhaus am selben Tag wieder verlassen.

Die Situation wühlt Teomann Braun immer noch auf. "Die medizinische Versorgung für Kinder ist ja in jedem anderen Land besser als in Deutschland. Selbst in der Türkei. Da wollen die Politiker immer, dass mehr Kinder zur Welt kommen. Aber gleichzeitig sind nicht ausreichend Kinderärzte verfügbar. Die Politiker sollten mal Gesetze zum Wohl der Bürger machen."

Kinderarzt-Sitz

Im September 2017 entzog der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) St. Georgen den Kinder- und Jugendarztsitz, nachdem sich kein Nachfolger für den bisherigen Kinderarzt Viktor Mil gefunden hatte. Der hatte seine Praxis wegen Krankheit seit mehreren Monaten geschlossen und schließlich aufgegeben. Dass der Arztsitz bereits seit April 2017 ausgeschrieben war, teilte die KV der Stadt nicht mit. Die Kommune hatte so keine Chance, innerhalb eines halben Jahres einen Nachfolger zu finden. Der Wegfall des Kinder- und Jugendarztsitzes in St. Georgen begründete die Vereinigung mit einer Kinderarzt-Überversorgung auf Kreisebene. (spr)